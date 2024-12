Steam vi augura Buon Natale regalandovi gratis un MMO Fantasy

Anche Steam si prepara a salutare ufficialmente il 2024 con uno dei suoi ultimi regali gratis per quest'anno, pensato proprio per festeggiare tutte le vacanze invernali.

Da adesso potete infatti aggiungere alla vostra raccolta Black Desert, il celebre MMORPG fantasy di Pearl Abyss, con un ambizioso open world e combattimenti basati sull'azione.

Solitamente il gioco multiplayer online viene reso disponibile al prezzo di 9,99€, ma Steam ha deciso di augurare Buon Natale a tutti i suoi utenti regalandolo totalmente gratis fino al 6 gennaio 2025, ovvero fino a quando non termineranno a tutti gli effetti le vacanze.

Un'occasione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di un titolo capace di conquistarli per diverse ore oppure, più semplicemente, per chi vuole provare un nuovo gioco gratis con estrema calma.

Ricordiamo infatti che, una volta riscattato e aggiunto al vostro account, Black Desert resterà vostro per sempre e senza limiti di tempo: non ci sarà dunque alcuna fretta di installarlo sui vostri PC.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": l'unico requisito è avere un account su Steam, ma non dovrete effettuare alcun tipo di acquisto.

Una volta completata correttamente l'operazione, troverete Black Desert pronto ad attendervi nel vostro catalogo di giochi: non possiamo fare altro che augurarvi come sempre un buon divertimento con questa grande avventura.

Ricordiamo che su Steam potrete sempre trovare tantissimi giochi gratuiti aggiunti ogni giorno, disponibili in formato free-to-play e che, di conseguenza, non sono disponibili a tempo limitato.

Proprio nelle scorse ore vi abbiamo segnalato altre 4 aggiunte da scaricare sui vostri dispositivi, qualora siate alla ricerca di altri titoli leggeri da provare con calma durante le vacanze.

Continueremo come sempre a monitorare tutte le ultime aggiunte sul celebre store di casa Valve: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti anche su Amazon.