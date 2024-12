Ecco 4 giochi gratis di Steam perfetti per il weekend

Steam torna a offrire ai giocatori la possibilità di provare nuovi titoli senza alcun costo: da oggi sono disponibili gratuitamente altri 4 giochi da scaricare e testare.

Abbiamo selezionato per voi un nuovo gruppo di titoli, pronti per essere scaricati e giocati grazie al supporto di Free Steam Games, sempre aggiornata con puntualità.

Questi quattro giochi, ora gratuiti, includono contenuti diversificati, pensati per accontentare una platea di giocatori molto ampia.

Sebbene siano spesso produzioni di dimensioni ridotte, rappresentano comunque un’ottima occasione per scoprire qualcosa di diverso e divertirsi a costo zero, che non guasta mai.

Ecco i titoli che potete scaricare gratuitamente fin da subito, completi dei relativi link per il download:

Un’opportunità perfetta per trascorrere il tempo, mentre attendete altre novità gratuite che continueremo a segnalarvi nei prossimi giorni, sempre sulle nostre pagine.

Per accedere ai giochi, vi servirà soltanto un account Steam attivo e funzionante, senza necessità di requisiti aggiuntivi.

Dopo aver effettuato l’accesso, basterà cliccare sul banner "Scarica" di ciascun titolo per iniziare a giocare immediatamente. Non ci resta che augurarvi buon divertimento e proseguire la ricerca di nuovi giochi gratuiti disponibili su Steam!

Alcuni di questi li potrete condividere anche con altri giocatori, grazie al rinnovo dell'iniziativa Steam Families: ecco i dettagli.

