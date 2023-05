Steam sta cominciando a farvi giocare gratis ai tripla-A

Steam offre spesso giochi gratis, ma stavolta è apparsa una particolare demo a tempo dedicata a Dead Space Remake.

Il ritorno dell'amato survival horror ha avuto ovviamente la sua versione console, che trovate su Amazon, ma su Steam ha comunque terrorizzato tantissimi gioratori.

Un altro videogioco horror è disponibile in prova gratis, con una demo classica, ed è anche un grande orgoglio italiano.

E insieme alle altre "classiche" prove gratis che offre il portale di Valve, adesso ce n'è una nuova tipologia a quanto pare.

Electronic Arts ha pubblicato una prova gratuita di 90 minuti per la versione PC di Dead Space Remake su Steam.

Da oggi fino al 29 maggio, i giocatori PC possono scaricare questa versione di prova gratuita e provare l'ebrezza di vivere un'avventura horror ad alta tensione.

Non è ben chiaro perché una prova di 90 minuti e non una classica demo, ma la speranza è che questo tipo di prove possa prendere piede anche tra le produzioni più recenti.

Le demo, più o meno estese, sono sempre un ottimo modo per capire cosa potersi aspettare da un videogioco. Soprattutto su PC, dove ci si mettono di mezzo anche le configurazioni hardware e possibili problemi legati alle build.

Come quella che si vocifera stia arrivando per Final Fantasy XVI, a poche settimane dall'uscita dell'attesissimo JRPG e che farà provare ai giocatori questo nuovo approccio alla saga.

Per quanto riguarda Dead Space, si è tornati anche a parlare della vociferata produzione cinematografica, che potrebbe essere firmata da un grande regista.

Parlando di giochi gratis in generale, il tema è sempre molto più interessante perché secondo qualcuno c'è il rischio di arrivare a saturazione. Come su Xbox Game Pass, per alcuni analisti che hanno studiato il servizio.