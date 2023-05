Steam, il nuovo gioco gratis del fine settimana è un grande strategico medievale

Steam ha deciso di proporre anche per questo fine settimana un nuovo gioco gratis a tempo: un'ottima occasione per potervi divertire con una delle produzioni più apprezzate dai fan del genere.

Questo weekend lo store di casa Valve ha infatti deciso di proporre un grande strategico in tempo reale ambientato nel medioevo: stiamo naturalmente parlando di Crusader Kings III, l'eccellente produzione di Paradox (lo trovate anche su Amazon, se preferite giocare su console).

Il team di sviluppo ha infatti deciso di renderlo disponibile temporaneamente in prova gratuita per celebrare il lancio della nuova espansione Tours & Tournaments, dove potrete intrattenervi in nuovi eventi e dimostrare tutta la vostra potenza — guardandovi come sempre le spalle dai vostri nemici, anche nella vostra famiglia.

L'aggiornamento è stato reso ufficialmente disponibile nelle scorse ore come DLC: se siete curiosi di saperne di più, di seguito potrete ammirare l'apposito trailer ufficiale.

Da questo momento potrete divertirvi con l'edizione base di Crusader Kings III senza alcun obbligo di acquisto: potete scaricarlo sui vostri dispositivi dirigendovi alla seguente pagina ufficiale.

Ricordiamo che la prova gratuita sarà valida ancora per altri 3 giorni, dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo: potrete dunque mettere alla prova le vostre capacità strategiche per tutto il fine settimana.

Se poi vorrete mantenere i vostri progressi ed acquistare la versione completa, cogliamo l'occasione per segnalarvi che Crusader Kings III è attualmente disponibile in sconto su Steam con una riduzione di prezzo del 50% per l'edizione standard.

Nel caso voleste invece aggiungere alla vostra raccolta di Steam nuovi giochi gratis che possono essere vostri per sempre, vi ricordiamo che potete ancora riscattare due titoli in omaggio con alcune nuove promozioni.

Ma non solo: nelle scorse giornate è stato anche rilasciato un intrigante gioco gratuito per gli amanti degli enigmi, senza alcun limite di tempo per il riscatto.

Inoltre, se volete provare un altro titolo in uscita e siete fan degli horror, potreste voler dare un'occhiata anche al "Resident Evil" italiano: la demo è ufficialmente disponibile.