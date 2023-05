Final Fantasy XVI non sarà rinviato: la demo gratis arriva «presto»

Manca ormai poco più di un mese al lancio ufficiale di Final Fantasy XVI, l'ultimo ambizioso capitolo della saga di Square Enix che sarà disponibile esclusivamente su PS5 e che, presto, tutti i fan potranno provare senza costi aggiuntivi.

Il sedicesimo capitolo è indubbiamente uno dei titoli di punta di quest'anno per la console next-gen (potete prenotare il bundle dedicato su Amazon): come già accaduto per precedenti capitoli della serie, Square Enix intende dare la possibilità ai fan di provare con mano il titolo prima della sua effettiva uscita ufficiale.

Già in passato era stato garantito l'arrivo di una demo prima del lancio, ma in occasione di una nuova diretta streaming è stato Naoki Yoshida ad invitare i fan ad attendere nuovi aggiornamenti sulla versione di prova gratuita.

Come riportato da Twisted Voxel, nelle scorse ore si è infatti svolto lo stream dedicato a Final Fantasy XIV, all'interno del quale Yoshi-P ha trovato il tempo di approfondire anche lo stato dei lavori per il sedicesimo capitolo della saga.

Yoshida ha anticipato che la demo e tutti i dettagli relativi arriveranno «presto» e prima del day-one: il director e producer discuterà poi più approfonditamente cosa potranno aspettarsi gli utenti da questa dimostrazione gratuita.

In particolar modo, l'intendo della versione dimostrativa è quello di permettere ai fan di provare con mano le diverse meccaniche di gioco e sistemi implementati: durante questo annuncio, è stato inoltre confermato per l'ennesima volta che non ci sarà alcun rinvio per Final Fantasy XVI.

Possiamo dunque ufficialmente segnare la data del 22 giugno sul nostro calendario, in attesa naturalmente di capire quando potremo provare la demo del titolo: vi terremo prontamente aggiornati con tutte le ultime novità.

Rimane ancora da capire se saranno rilasciati le edizioni limitate di faceplate PS5 e DualSense anche in Europa: sebbene il bundle alla fine sia arrivato anche nel nostro territorio, questi accessori sembrerebbero destinati a rimanere esclusive giapponesi.

In attesa di scoprirne di più, Square Enix ha già avuto la possibilità di pubblicare tanti nuovi video gameplay a tema, che ci mostrano anche i poteri e le abilità sbloccabili.