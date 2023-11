Steam regala un gioco gratis davvero particolare

Ci sono tanti giochi gratis su Steam, ma quello che vi segnaliamo oggi è davvero molto particolare.

Ora, come riportato anche da GamingBible, è il turno di Outcore: Desktop Adventure.

A una prima occhiata il gioco può sembrare poco impegnativo, forse addirittura insignificante, eppure stando alle recensioni degli utenti si tratta di un titolo in grado di offrire un'esperienza ludica molto particolare e in grado di rivaleggiare con parecchi big.

La descrizione ufficiale di Outcore: Desktop Adventure recita:

Tu volevi solo provare un gioco. E invece ti ritrovi ad aprire app di Windows come Paint e Notepad con cui risolvere enigmi e cercare file nel computer che prima non c'erano... E lei chi è? Come mai è comparsa sul tuo desktop? Ritrova la sua memoria e scoprilo.

Dopo aver scoperto una piccola ragazza dai capelli biondi sul vostro PC, dovrete aiutare Lumi a recuperare i suoi ricordi per scoprire come è arrivata sul vostro desktop.

Si tratta di un gioco parecchio meta - ossia che tocca anche ciò che avviene fuori dallo schermo, nel mondo reale del giocatore - e che stizza l'occhio a The Stanley Parable, che poco non è.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante e cliccare qui.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" che trovate poco sotto, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

L'offerta non dovrebbe avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

