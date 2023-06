Steam vi offre un nuovo gioco gratis, ma avete pochi giorni

Da questo momento potete riscattare un nuovo gioco gratis sul vostro account Steam, grazie a un nuovo giveaway inaugurato solo nelle scorse ore dallo store Fanatical.

Grazie a questa offerta non dovrete effettuare alcun acquisto per godervi il vostro nuovo omaggio, ma semplicemente assicurarvi di avere un account sullo store e completare la "transazione" a zero centesimi.

Advertisement

Si tratta di Alchemy Garden, un gioco di simulazione di vita in cui potrete creare pozioni magiche e venderle nel vostro negozio di alchimia, esplorare il villaggio e prendervi cura del vostro giardino, con uno stile grafico dei personaggi principali che ricorda molto quello degli abitanti di Animal Crossing (trovate New Horizons su Amazon).

Una produzione dunque rilassante e che vi permetterà di sperimentare con diverse ricette alchemiche: solitamente sarebbe disponibile a 12,79€ su Steam, ma grazie a Fanatical potrete aggiungerlo al vostro account senza alcun costo aggiuntivo.

Per poter approfittare di questo nuovo regalo, oltre ad avere un account su Fanatical, dovrete assicurarvi di aver collegato il vostro account Steam e di essere iscritti alla newsletter dello store, condizione necessaria per avere diritto al vostro gioco gratis.

Dopo esservi assicurati che sia tutto in ordine, potrete semplicemente accedere alla seguente pagina, aggiungere il prodotto al carrello e completare il vostro "acquisto" senza spendere neanche 1 euro: in breve tempo riceverete il codice per riscattare Alchemy Garden direttamente su Steam.

L'offerta sarà disponibile per altri 13 giorni o — condizione più probabile, considerando altri giveaway dello store — fino ad esaurimento scorte: vi consigliamo dunque di non esitare e riscattarlo il prima possibile, prima che sia troppo tardi.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche per l'intero mese di giugno potete riscattare anche un'esclusiva Xbox su Steam, per celebrare il Pride Month.

E se avete ancora voglia di provare giochi gratuiti su PC, vi segnaliamo anche che lo store di casa Valve ha appena aggiunto ben 6 titoli free-to-play.

Un altro titolo gratuito, anche se decisamente meno recente, che vi suggeriamo di tenere d'occhio è sicuramente un grande strategico medievale.