Steam, un grande gioco medievale è gratis, per sempre

Da ora avete la possibilità di accaparrarvi un altro omaggio gratuito di Steam, questa volta uno dei giochi più apprezzati della piattaforma, specie per chi ama gli strategici ad ambientazione medievale: Crusader Kings II.

La notizia arriva a ridosso di altri sei titoli giocabili gratuitamente, che vi abbiamo prontamente segnalato su queste stesse pagine alcune ore fa.

Sviluppato da Paradox Interactive, Crusader Kings II è uscito nel 2012 per PC ed è - per chi non lo sapesse - un gioco di strategia multigiocatore che permette agli utenti di costruire un impero nel Medioevo conquistando terre, combattendo battaglie e accumulando risorse.

Le partite possono attraversare diversi secoli, dal 1066 fino al 1453, e possono essere giocate con un massimo di 32 persone o, se preferite, anche con la CPU.

I giocatori accumulano punti e prestigio dando vita a una vera e propria dinastia attraverso un'attenta pianificazione e il controllo dello scenario.

Non solo bisogna entrare in possesso - e successivamente difendere - il territorio, ma anche ascoltare le richieste della popolazione che lo abita, educand0la e addestrandola per far sì che il nostro regno resti saldo ed eviti la caduta per mano di altri giocatori.

Il gioco ha ricevuto recensioni molto positive da parte della critica e dei fan, che ne hanno lodato il gameplay e la versatilità degli stili di gioco: «I dettagli e le opzioni di questo gioco offrono ore di rigiocabilità quasi infinite. È diventato rapidamente uno dei miei giochi preferiti», spiega un fan su Steam.

«Uno dei più grandi giochi di simulazione mai realizzati, fine della storia. Se sei appassionato di questo tipo di gioco puoi perdere molte ore della tua vita prima di accorgertene, sia in single player che in multi».

«Un gioco fantastico, anche se ormai ha 11 anni. È ancora uno dei migliori giochi di strategia in circolazione», scrive un altro appassionato.

Crusader Kings II ha anche ricevuto anche diversi pacchetti scaricabili, i quali aggiungono altri leader, fazioni e opzioni di gioco tra cui scegliere.

Il gioco può essere scaricato gratuitamente da questo indirizzo e mantenuto per sempre nel vostro catalogo Steam, a condizione che il vostro PC abbia i requisiti necessari per farlo girare (ma immaginiamo di sì).

