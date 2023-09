Steam offre un gioco horror gratis, ma per poco

Il vostro backlog sarà anche pieno fino all'orlo, ma di certo non rifiuterete un horror gratuito. Gli utenti di Steam possono infatti mettere mano a The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, gratis, ma ancora per poco.

Uscito nel 2019, Man of Medan è il classico titolo dell'orrore di Supermassive Games (lo abbiamo recensito per voi diversi mesi fa). Si tratta di un horror interattivo, quindi lo svolgimento del gioco dipende in larga misura dalle decisioni prese e dall'abilità nell'esecuzione dei QTE.

Avete cinque protagonisti da tenere in vita fino allo scorrere dei titoli di coda: Man of Medan è infatti incentrato su quattro studenti universitari che intraprendono un viaggio a bordo della nave Duke of Milan, alla ricerca dei resti di un aereo della Seconda Guerra Mondiale.

Il gruppo di giovani si imbatte però ben presto in alcuni pirati senza scrupoli che costringono gli studenti a mettersi alla ricerca del tesoro noto come "Manchurian Gold". In realtà gli sfortunati trovano una nave fantasma, apparentemente infestata da creature sovrannaturali.

Per poter ottenere il gioco gratis, gli utenti di Steam devono semplicemente recarsi sul sito di Bandai Namco dove possono creare un account e compilare un modulo per procedere al download gratuito (via GamingBible).

L'offerta è disponibile solo per un periodo limitato. Avete tempo fino al 29 settembre alle 15 ora italiana per compilare il modulo. Tutti i codici saranno inviati dopo questa data, quindi fate in fretta.

Se cercate altri giochi gratis da poter provare su PC, nelle scorse giornate vi abbiamo segnalato un interessante mix tra Diablo 4 e Dead Cells disponibile senza alcun acquisto.

Inoltre, non dimenticatevi di consultare gli ultimi omaggi settimanali di Epic Games Store, già disponibili per il download.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.