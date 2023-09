Steam vi permette di provare gratis un mix tra Diablo 4 e Dead Cells

Steam non ha mai detto stop al rilascio di giochi gratuiti sulla piattaforma, visto i titoli attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti: adesso se n'è aggiunto un altro da provare senza spendere un euro.

Come riportato anche da PCGamesN, gli utenti di Steam possono ora provare gratuitamente Into the Necrovale.

Il gioco in questione è un roguelike che si ispira palesemente a giochi come Diablo 4, Dead Cells e Hades.

Con la giocabilità che ricorda l'ultimo RPG d'azione di Activision Blizzard e un'estetica in pixel art, Into the Necrovale può essere provato in maniera assolutamente gratuita.

Grazie a uno stile grafico curato, ricco di colori vivaci e modelli dei personaggi dettagliati, si tratta di un indie da non perdere, con la versione completa di Into the Necrovale in arrivo.

Per poter provare la demo del gioco in questione (qui) dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner di colore verde "Scarica", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

