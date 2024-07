Steam offre un gioco gratis che omaggia Splinter Cell, ancora per qualche ora

Una nuova interessante promozione di Explosive Squat Games vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Intravenous, un titolo ispirato ai primi giochi di Splinter Cell, in cui i giocatori interpreteranno il ruolo di Steve Robbins, un uomo in missione per vendicare l'omicidio del fratello da parte di drogati di basso livello.

Gli appassionati di stealth possono manipolare l'ambiente sparando alle luci, spegnendo interruttori e scassinando porte per rimanere nascosti. Usare distrazioni creative come lanciare bottiglie o imitare voci per ingannare le guardie. Ma quando le cose vanno storte, il gioco si trasforma in intensi scontri a fuoco dove le tue abilità vengono messe alla prova.

Ecco la descrizione di Intravenous:

«Stealth serrato, seguito da sparatorie tattiche hardcore per coloro che non cercano un modo silenzioso per entrare. Intravenous ridefinisce l'impegnativa azione furtiva e ti terrà con il fiato sospeso!»

L'IA reattiva del gioco garantisce che i nemici si adattino alle tattiche dei giocatori. Indagano sui rumori, allertano i compagni alla scoperta di cadaveri e usano coperture in modo efficace durante i combattimenti. Ogni arma dell'arsenale ha una maneggevolezza unica, permettendo stili di gioco variati, dalle infiltrazioni furtive agli assalti a tutto campo.

Intravenous offre una storia avvincente, con Steve che si immerge nel mondo criminale per cercare giustizia. I giocatori devono adattarsi a ambienti dinamici, utilizzando strumenti e armi in modo creativo per superare le sfide. Con il supporto per alti tassi di refresh, il gioco offre un'esperienza fluida e avvincente, rendendo ogni momento cruciale nella ricerca di vendetta di Steve.

Dovrete essere veloci per riscattare Intravenous, perché il titolo sarà gratis ancora per qualche ora e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

