L'estate dei giochi gratis di Steam continua, ecco altri 6 titoli da scaricare

Steam continua a dare modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un singolo centesimo, ora con altri 6 giochi da testare con mano gratis da questo momento.

Dopo le giornate dei Saldi Estivi di Steam che hanno infuocato i conti digitali e le librerie delle community su PC, arrivano sempre altri titoli gratuiti.

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da questo momento tramite il sempre puntuale Free Steam Games.

I sei titoli che si aggiungono alla libreria di giochi gratuiti propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori:

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

E se proprio questi non vi bastano, c'è un altro gioco che potete trovare su Steam. Si chiama Mr President, ed è un titolo decisamente attuale che sta spopolando dopo l'attentato all'ex-Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Purtroppo, molti di questi giochi gratis non sono tradotti in italiano. Il motivo è molto semplice e arriva da un'analisi della piattaforma Steam e della sua utenza media, che ci dà solo l'ennesima conferma di una verità che conosciamo ormai da tempo.

