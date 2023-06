Steam offre rimborsi per un gioco, dopo mesi di ritardo

Steam sta ora offrendo rimborsi a coloro che hanno preordinato un gioco che sarebbe dovuto uscire ormai fin troppi mesi fa.

Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 è infatti il tanto atteso seguito del gioco del 2004 Vampire The Masquerade (che trovate su Amazon).

Dopo la notizia che Steam ha deciso di rimuovere un piccolo classico Telltale dal suo catalogo, arriva quindi ora una "buona nuova".

Ora, come riportato anche da GamingBible, il portale Valve ha sbloccato i rimborsi a tutti i giocatori che avevano preordinato Bloodlines 2.

Il gioco originale ha avuto un lancio difficile, vendendo infatti solo circa 100mila copie nonostante le recensioni più che buone da parte di critica e pubblico.

Il gioco ha dovuto affrontare una forte concorrenza al momento dell'uscita, poiché il 2004 è considerato da molti uno dei migliori anni di sempre per i videogiochi, con titoli di grande richiamo come Half-Life 2, Halo 2 e Metal Gear Solid 3 Snake Eater, i quali hanno ovviamente catalizzato le vendite.

Dopo una lunga pausa, il sequel è entrato in produzione e da allora è rimasto apparentemente bloccato nel limbo: annunciato ufficialmente nel 2019, con una data di uscita fissata al 2021, Bloodines 2 è poi sparito nel nulla.

Dopo diversi ritardi, l'editore Paradox Interactive ha finalmente condiviso un aggiornamento sotto forma di un post sul blog, in cui si legge: «È passato un bel po' di tempo tra un aggiornamento e l'altro, mentre eravamo a testa bassa a lavorare sul gioco. Siamo sempre impegnati a realizzare un grande Vampire The Masquerade - Bloodlines come quando lo abbiamo annunciato, e non vediamo l'ora di mostrarvi di più a settembre di quest'anno».

Paradox ha aggiunto: «Siamo consapevoli che è passato molto tempo da quando molti di voi hanno preordinato Vampire The Masquerade - Bloodlines 2. Stiamo quindi offrendo un rimborso a tutti coloro che hanno preordinato una qualsiasi edizione del gioco.»

«Come parte di questo processo, stiamo rimborsando proattivamente tutti i preordini di prodotti fisici, inclusa la Collector's Edition. Le versioni digitali della First Blood Edition, della Unsanctioned Edition e della Blood Moon Edition rimangono, ma possono essere rimborsate se lo si desidera».

Speriamo che il sequel valga la lunga attesa dei fan, anche se è più che probabile che molti approfittino dell'opportunità di "abbandonare la nave" ora che i rimborsi sono disponibili.

