Steam lancia mega sconti sui giochi Xbox (anche per Steam Deck)

Il weekend, lo sappiamo, è sempre un ottimo momento per dedicarsi ai videogiochi e a tal proposito approfittiamo di questo sabato per segnalarvi che Steam ha lanciato sulle sue pagine delle offerte dedicate ai videogiochi degli Xbox Game Studios.

In questo momento e fino al prossimo 4 maggio potete approfittare di tagli di prezzo pensati soprattutto per chi non è abbonato a Xbox Game Pass (lo trovate su Instant Gaming) e, di conseguenza, sta valutando quali giochi acquistare singolarmente.

I nomi coinvolti sono parecchi, con sconti anche molto significativi, e vedono in promozione anche videogiochi ottimizzati o compatibili con Steam Deck. Un'ottima soluzione se volete giocare comodi sul vostro divano, o magari fuori casa.

I migliori giochi Xbox Game Studios in sconto su Steam

Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti legati all'iniziativa:

Sea of Thieves a 19,99€ (anziché 39,99€) - Steam Deck: Verificato

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Steam Deck: Verificato Halo Infinite (campagna) a 29,99€ (anziché 59,99€) - Steam Deck: Sconosciuto

(campagna) a 29,99€ (anziché 59,99€) - Steam Deck: Sconosciuto Forza Horizon 4 a 23,09€ (anziché 69,99€) - Steam Deck: Giocabile

a 23,09€ (anziché 69,99€) - Steam Deck: Giocabile Halo: The Master Chief Collection a 15,99€ (anziché 39,99€) - Steam Deck: Giocabile

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Steam Deck: Giocabile Sunset Overdrive a 4,99€ (anziché 19,99€) - Steam Deck: Non supportato

a 4,99€ (anziché 19,99€) - Steam Deck: Non supportato Ori and the Will of the Wisps a 5,99€ (anziché 29,99€) - Steam Deck: Giocabile

a 5,99€ (anziché 29,99€) - Steam Deck: Giocabile Pillars of Eternity a 6,99€ (anziché 27,99€) - Steam Deck: Giocabile

a 6,99€ (anziché 27,99€) - Steam Deck: Giocabile Pentiment a 13,39€ (anziché 19,99€) - Steam Deck: Verificato

a 13,39€ (anziché 19,99€) - Steam Deck: Verificato As Dusk Falls a 9,89€ (anziché 29,99€) - Steam Deck: Non supportato

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Steam Deck: Non supportato Hellblade: Senua's Sacrifice a 7,49€ (anziché 29,99€) - Steam Deck: Verificato

I nomi coinvolti sono in realtà molto più numerosi, come potete vedere voi stessi al link di seguito:

Vi ricordiamo che, in caso aveste già un abbonamento a Game Pass Ultimate, non avete bisogno di acquistare i giochi singolarmente per fruirne sulla vostra Steam Deck. È infatti possibile utilizzare l'abbonamento anche sulla piattaforma di Valve, eseguendo i giochi supportati in cloud.

Se volete scoprire come fare, c'è ovviamente la nostra guida dedicata.