Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è un platform "mortale"

Anche per questo fine settimana, Steam ha pensato di proporre ai suoi utenti un nuovo divertente gioco gratis senza costi aggiuntivi, disponibile fino al prossimo lunedì e pensato per folli partite in multiplayer.

Si tratta di Ultimate Chicken Horse, un platformer multigiocatore di Clever Endeavour Games in cui potrete controllare uno dei tanti animali in stile cartoon, con l'obiettivo di arrivare alla fine del percorso prima dei vostri avversari.

Tuttavia, c'è una piccola caratteristica che renderà le vostre corse molto pericolose: prima dell'inizio di una gara, voi e i vostri amici dovrete a tutti gli effetti costruire il livello e piazzare trappole mortali, provando a garantirvi un passaggio sicuro per la vittoria.

Insomma, un vero e proprio gioco "spacca-amicizie", dato che vi farà odiare per sempre dai vostri compagni di avventura per aver piazzato un'inaspettata trappola che porrà fine alla sua vita proprio a pochi passi dalla vittoria.

Si tratta di una produzione originale e particolarmente divertente, apprezzata dagli utenti su Steam: nel momento in cui scriviamo questo articolo, Ultimate Chicken Horse ha il 95% di recensioni positive su oltre 27mila commenti della community.

Se siete curiosi di scoprirlo più da vicino e non vedete l'ora di radunare i vostri amici, vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione: non dovete fare altro che fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare il download sulla vostra app per PC o Steam Deck.

Ricordiamo ancora una volta che non è necessario fare alcun tipo di acquisto: il download è disponibile per tutti, a patto di essere già iscritti a Steam.

Nel caso voleste continuare a giocarci anche dopo il termine della prova, vi segnaliamo che Ultimate Chicken Horse fa parte anche delle offerte del weekend e potrà essere vostro al 55% in meno.

Se cercate invece giochi gratis da riscattare permanentemente su PC, vi consigliamo di dare un'occhiata all'offerta settimanale di Epic Games Store e all'ultimo giveaway di GOG. Inoltre, su Prime Gaming potete scaricare un big calcistico, se siete iscritti al servizio in abbonamento.

