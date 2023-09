Prime Gaming, il primo gioco gratis di settembre è un big calcistico

In occasione dell'inizio del campionato calcistico, accolto nelle scorse ore anche dalla nuova edizione di eFootball, Amazon Prime Gaming ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti un nuovo imperdibile gioco gratis per inaugurare la line-up di settembre.

Ricordiamo infatti che tra le tante iniziative riservate agli abbonati (trovate tutti i dettagli su Amazon) potete approfittare di numerosi vantaggi per i giocatori, inclusi i titoli gratuiti distribuiti su cadenza settimanale.

E possiamo dire che il nuovo mese comincia decisamente alla grande per gli amanti del calcio: da questo momento potete infatti scaricare Football Manager 2023 senza alcun costo aggiuntivo.

A differenza della versione già disponibile su Xbox Game Pass — e che potrebbe accogliere anche il nuovo capitolo, stando alle ultime indiscrezioni — una volta aggiunto alla vostra raccolta questo titolo resterà vostro per sempre.

Potrete dunque divertirvi a rivivere la scorsa stagione oppure, aggiornando appositamente le rose, anche immedesimarvi fin da subito in nuovi campionati calcistici, provando a portare la vostra squadra preferita verso la vittoria.

Per poter riscattare Football Manager 2023 su Prime Gaming sarà necessario avere un account su Epic Games Store, naturalmente senza alcun acquisto aggiuntivo necessario: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo con un account iscritto ad Amazon Prime e seguire le istruzioni su schermo.

Vi ricordiamo come di consueto che avete circa 33 giorni di tempo a partire da adesso per approfittare di questa occasione: significa che dall'11 ottobre 2023 non sarà più disponibile per il riscatto.

Se siete dunque curiosi di scoprire la saga, o se siete semplicemente amanti del gioco del calcio, questa è un'occasione da non lasciarvi scappare in vista dell'arrivo del nuovo capitolo..

E restando in tema di giochi gratis disponibili su Epic Games Store, cogliamo l'occasione per ricordarvi di aggiungere alla vostra raccolta l'ultimo curioso omaggio settimanale.