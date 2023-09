GOG, il nuovo gioco gratis è un action "biblico"

Da questo momento è disponibile un nuovo imperdibile giveaway di GOG, per chiunque voglia scaricare un gioco gratis classico e di proporzioni "bibliche" sul proprio PC.

E non utilizziamo questo termine a caso: l'ultimo giveaway vi farà vivere uno scontro tra le forze del Paradiso e dell'Inferno sulla Terra, nei panni di un angelo pronto a salvare il mondo.

Lo store degli autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) è ormai un punto di riferimento per chiunque voglia recuperare grandi classici senza alcun DRM, ma spesso propone anche diverse perle interessanti da recuperare anche senza dover spendere un centesimo.

È questo il caso del "biblico" Requiem Avenging Angel, un action in prima persona con sparatorie adrenaliniche e con l'abilità di trasformare i vostri nemici oscuri in colonne di sale.

Un'avventura molto interessante per chiunque abbia voglia di possedere la potenza di un angelo vendicativo, anche se solo all'interno di un videogioco.

Se siete curiosi di scoprire questa produzione, vi ricordiamo che sarà disponibile soltanto per pochi giorni: restano infatti solo poco più di 67 ore a partire da adesso.

Per accedere alla promozione, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Go to giveaway": sarete reindirizzati all'apposito banner sulla home page e vi basterà fare clic su "Add to Library".

Ovviamente, qualora non lo abbiate già fatto, sarà necessario effettuare il login con il vostro account GOG: nell'apposita libreria troverete ben presto Requiem Avenging Angel pronto per il download, se avrete completato correttamente la procedura.

Nelle scorse giornate vi abbiamo anche segnalato un interessante gioco gratis a tema spaziale, proposto dallo store a pochi giorni dall'uscita di Starfield e ancora disponibile per il download.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da riscattare su PC, non possiamo che segnalarvi un big calcistico disponibile su Prime Gaming e l'ultimo omaggio settimanale di Epic Games Store.