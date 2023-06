Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è dedicato ai geni del male

Steam ha svelato un nuovo gioco gratis in prova per tutto il fine settimana, dedicato a tutti quei fan che, almeno una volta nella vita, hanno avuto voglia di sperimentare tutta la loro malvagità nel mondo virtuale.

Da questo momento potete infatti provare gratuitamente Meet Your Maker, il brutale gioco di costruzione e conquista realizzato da Behaviour Interactive, autori del popolare horror multiplayer Dead by Daylight (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus ricorderanno molto bene questa produzione, dato che è stato uno dei pochi giochi a essere resi disponibili gratuitamente direttamente al day-one: adesso anche su PC potrete testare la versione completa, anche se per un periodo limitato.

In questa produzione dovrete costruire una fortezza ricca di trappole letali, oppure provare ad affrontare quelle altrui per rubare risorse indispensabili per la vostra sopravvivenza.

Dovrete utilizzare tutta la vostra astuzia e malvagità per adattarvi alle avversità... oppure morire nel tentativo. Un'opera intrigante che potete affrontare da soli o in compagnia dei vostri amici, mettendovi alla prova nelle vostre fortezze.

Non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo, ma dovrete semplicemente assicurarvi di avere un regolare account iscritto a Steam: basterà dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare il download.

La prova terminerà ufficialmente lunedì 3 luglio: avete dunque tutto il fine settimana, a partire da oggi, per poter provare questa brutale produzione senza alcun acquisto obbligatorio.

Se avete voglia di provare altri titoli gratuiti su Steam, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato l'aggiunta di ben 6 giochi free-to-play, che potete scaricare senza alcun acquisto obbligatorio.

Un'altra aggiunta interessante riguarda invece Temtem Showdown, un vero e proprio rivale gratuito di Pokémon per mettervi alla prova in battaglie competitive.

Il negozio di Valve è anche un indicatore dei gusti degli utenti PC in termini di acquisti: recentemente è stato rilasciato anche uno degli sparatutto più controversi, che è già diventato un best seller.