Steam, c'è un "gioco" gratis 2D per chi ama le boss battle

Gli utenti di Steam possono scaricare un sorprendente gioco gratuito, da ora, un titolo davvero niente male per chi ama il 2D.

Ora, come riportato anche da GamingBible, è il momento di mettere le mani - gratuitamente - a Furi Demake - The Chain.

L'originale Furi è senza dubbio uno degli sparatutto hack-and-slash bullet hell più eleganti che possiate giocare.

È un gioco brutalmente impegnativo e vale la pena provarlo con mano, specie per il fatto che lo sviluppatore The Game Bakers ha preparato qualcosa di speciale e gratuito per noi.

Furi Demake - The Chain è uno splendido demake in stile retrò della prima boss battle di Furi.

Il titolo messo a disposizione con un download gratuito, disponibile su Steam qui, è descritto così: «Combatti in questa versione ispirata agli 8-bit della prima boss fight di Furi contro The Chain. Azione frenetica, controlli serrati, un mix di sparatorie e combattimenti con la spada reimmaginato in stile anni '90. Solo 1 boss fight!»

Dato che si tratta di una sola boss battle, si tratta di un "gioco" relativamente breve, ma è un omaggio fantastico che vale la pena di provare.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

