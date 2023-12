Steam, 6 nuovi giochi gratis da ora

Dicembre è entrato nel vivo e da ora sono disponibili altri 6 giochi gratuiti da provare su Steam, senza spendere un singolo euro.

Solo pochi giorni fa vi avevamo segnato altri sei giochi gratuiti per dire addio al mese di novembre nel migliore dei modi.

Advertisement

Senza contare anche gli altri 4 titoli da provare nel weekend da poco trascorso.

Ora, abbiamo scovato altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, da subito (via GamingBible).

Poco sotto, quindi, trovate la lista completa delle novità che vi proponiamo oggi:

Zombie Killing Simulator: Uccidi zombie a decine in diverse modalità di gioco.

Grappling Gunner: Arena FPS: Come dice chiaramente il nome, si tratta di uno sparatutto in prima persona in arena PvP.

Pinball M: La classica azione dei flipper arcade incontra l'horror più classico, per un mix interessante.

Bronzebeard's Tavern: Avete mai desiderato gestire una taverna con gli amici e provocare il caos più totale?

VDSC: Voltsland: Un battle royale in cui si combatte contro altri 24 giocatori per ottenere onore, ricchezza e potere.

Lost Cat: Un gioco d'avventura per giocatore singolo coi gatti, davvero adorabile.

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratuite che vi segnaleremo nei giorni a venire.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

Restando in tema, come ogni settimana, su Epic Games Store è disponibile il nuovo regalo gratis scaricabile per tutti, ma solo fino a giovedì.

Ma non solo: PlayStation Store ha deciso di proporre tante nuove offerte interessanti per celebrare l'imminente fine del 2023: scopriamo i migliori sconti.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.