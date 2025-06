Microsoft sta rivoluzionando l'esperienza di gioco su Xbox attraverso un ventaglio di aggiornamenti che spaziano dall'intelligenza artificiale alle funzioni di personalizzazione più avanzate, come annunciato su Xbox Wire nello spiegare le novità dell'aggiornamento di giugno.

La più importante è indubbiamente la nuova libreria unificata per i giochi, lanciata in anteprima per gli Xbox Insider.

Gli iscritti al programma PC Gaming Preview possono già accedere alla funzionalità che aggrega tutti i titoli da Xbox, Game Pass e altri store PC, in vista del lancio ufficiale sui dispositivi ROG Xbox Ally quest'anno.

I giocatori potranno lanciare comodamente i titoli della propria libreria Xbox, centinaia di giochi inclusi nel Game Pass e, soprattutto, tutti i giochi installati da altri store PC di primo piano, come Battle.net e ovviamente Steam, di cui si parla già da moltissimo tempo.

Quando un giocatore installa un gioco da uno store PC supportato, questo apparirà automaticamente nella sezione "La mia libreria" dell'app Xbox per PC, oltre che nell'elenco dei "Più recenti" nella barra laterale.

Inoltre, l'aggiornamento di Xbox di giugno inserirà anche Copilot for Gaming, ovvero l'algoritmo di intelligenza artificiale che accompagna i giocatori.

Disponibile ora in anteprima beta sull'app mobile Xbox per iOS e Android, questo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale si propone come il compagno di gioco definitivo. Gli utenti possono interrogare Copilot riguardo qualsiasi gioco, incluso quello che stanno attualmente giocando, richiedendo consigli, guide dettagliate o persino video tutorial per superare le sfide più complesse. La funzione arriverà durante le festività natalizie anche sui dispositivi ROG Xbox Ally.

Microsoft ha inoltre potenziato il sistema di salvataggio dei giochi per Xbox Cloud Gaming e console Xbox. Quando i salvataggi rimangono su un dispositivo precedente in stato offline, ora vengono visualizzati una barra di avanzamento, nomi dei dispositivi, timestamp e dettagli aggiuntivi. Il sistema fornisce anche informazioni sulla fonte delle sincronizzazioni, il loro progresso e messaggi di errore con suggerimenti utili se la sincronizzazione si blocca.

Continua quindi il percorso di rinnovamento di Xbox che, probabilmente, passerà anche per un dispositivo di realtà virtuale.