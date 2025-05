L'arrivo di Steam su Xbox potrebbe essere più vicino

Pare che Microsoft stia già iniziando i preparativi per una possibile integrazione dei videogiochi acquistati su Steam nell'ecosistema Xbox, stando alle ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore.

Una piccola anticipazione era già arrivata qualche mese fa, quando era stata pubblicata per errore un'interfaccia del Microsoft Store che svelava la possibilità di mostrare solo i giochi installati tramite Steam, suggerendo di fatto un'integrazione tra i due client.

L'immagine fu prontamente rimossa dopo le prime segnalazioni, ma ha inevitabilmente alimentato le suggestioni per il futuro che sembrerebbero avvicinarsi al loro debutto: secondo quanto riportato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, il leaker eXtas1s, vicino all'ambiente Xbox e che spesso ha svelato in anticipo novità legate al Game Pass, afferma infatti di essere certo che i test interni sull'integrazione di Steam su Xbox sarebbero già in corso.

L'integrazione al momento sarebbe prevista solo su PC, probabilmente in vista delle "Xbox portatili" prodotte da ASUS, ma secondo l'insider ci sarebbero piani per integrare il tutto anche nelle prossime console Xbox.

Da diverso tempo si chiacchiera infatti della possibilità che i successori di Xbox Series X (che trovate su Amazon) possano rivelarsi più simili a degli ibridi con i PC che a nuove console vere e proprie: l'integrazione di Steam e altri store andrebbe inevitabilmente verso questa direzione.

Se l'indiscrezione fosse confermata, potrebbe dunque aprirsi una nuova strada per il gaming Xbox, che ha ormai da tempo abbandonato le esclusive e puntato tutto sul raggiungere i giocatori ovunque essi siano. Anche su Steam, a quanto pare.

Per il momento non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita da parte di Microsoft al riguardo, cosa difficile che possa accadere in assenza di un vero e proprio annuncio ufficiale.

Vi invito dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni, come di consueto in questi casi: non appena avremo ulteriori aggiornamenti, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.