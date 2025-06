L'esistenza di ROG Xbox Ally è stato uno degli annunci più importanti dell'ultimo Xbox Games Showcase, e a seguire stanno arrivando altre indiscrezioni molto interessanti.

Come il fatto che questa nuova console portatile avrebbe dato il colpo di grazia definitivo alla "vera" console portatile di Xbox.

Questa notizia arriva da Tom Warren di The Verge, una delle fonti più fidate per le informazioni relative a Xbox. Warren fa riferimento a precedenti report che indicavano come la portatile di Xbox fosse stata "messa da parte", che vi abbiamo segnalato anche sulle nostre pagine.

Prima di produrre una console handheld "in-house", Microsoft vorrebbe cercare di ridurre il gap tra i sistemi operativi, assicurandosi che Windows 11 sia in grado di garantire prestazioni ottimali anche per le piattaforme portatili.

Sembra infatti che la console portatile interna di Xbox sia stata "essenzialmente cancellata" per consentire al team di concentrarsi pienamente sulla prossima "piattaforma software".

Secondo Warren, ci saranno anche dispositivi di produttori di PC come Asus che saranno considerati, in sostanza, console Xbox di nuova generazione. Questo scenario segnerebbe un'ulteriore evoluzione nella strategia di Xbox, suggerendo un minor interesse verso lo sviluppo di console proprietarie in favore di partnership.

Questo non significa che la casa di Redmond non proverà mai più a produrre una vera console portatile proprietaria ma, almeno per il momento, ROG Xbox Ally è indubbiamente il prodotto di riferimento su cui focalizzare tutta l'attenzione. La console uscirà nella parte finale del 2025, ma ancora non sono stati forniti dettagli riguardanti i preordini o il prezzo finale dell'hardware.

Intanto stanno partendo le prime analisi dell'hardware, in attesa di poterla provare con mano per la prima volta e capire di che pasta è fatto. Per ora, infatti, c'è un problema che la console sembra condividere con Nintendo Switch 2, ma forse si potrà risolvere.