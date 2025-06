Microsoft non ha mai nascosto la sua intenzione di arrivare su ogni singolo schermo dove sono presenti i giocatori, e questo evidentemente include anche quelli inclusi all'interno dei visori per la realtà virtuale.

Pare infatti che la casa di Redmond si stia preparando a una nuova collaborazione decisamente interessante: dopo la console portatile prodotta da ASUS, ora per Microsoft è arrivato il momento di andare a competere nel settore della realtà virtuale.

Come segnalato da Pure Xbox, sono infatti emerse online le prime indiscrezioni sul probabile lancio di Meta Quest 3S Xbox Edition, un'edizione esclusiva del visore già disponibile sul mercato (e che trovate su Amazon) ma brandizzato Xbox.

Secondo le prime fonti, l'intenzione sarebbe quella di realizzare un vero e proprio shadowdrop, con annuncio ufficiale e lancio previsti entrambi per il prossimo 24 giugno.

A presunta conferma di queste indiscrezioni è già emersa online anche una foto della scatola ufficiale di questo nuovo visore per la realtà virtuale, che potete visualizzare al seguente indirizzo.

Se queste voci dovessero trovare una conferma, vorrebbe dire che Xbox ha deciso di lanciare il guanto di sfida a PlayStation VR2, anche se per la verità Sony ha già mollato la presa da diverso tempo, abbassando il prezzo dei suoi visori e senza aver investito davvero sul suo supporto.

Il costo del Meta Quest 3S Xbox Edition dovrebbe assestarsi sui 399$, perfettamente in linea con l'attuale prezzo del PlayStation VR2: oltre al visore per la realtà virtuale dovrebbe includere un controller wireless, un elite strap e 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Sarà interessante capire se questo visore verrà reso compatibile anche sulle console Xbox o se l'intenzione è solo realizzare un prodotto brandizzato per il mercato PC: ne sapremo di più soltanto se e quando arriverà l'annuncio ufficiale.

Per il momento, posso solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso: vi terremo aggiornati non appena arriveranno eventuali chiarimenti in merito.