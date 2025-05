Ci siamo, da adesso avete accesso al fondamentale strumento che vi farà diventare i videogiocatori migliori di sempre: Copilot for Gaming di Xbox.

Nel caso non vi sappiate di cosa stiamo parlando, l'annuncio dell'arrivo di questa IA per i videogiochi era arrivato lo scorso marzo, e destinato ovviamente a tutti gli utenti delle piattaforme Xbox.

L'assistente IA lavorerà su tre principi fondamentali: capacità, adattabilità e personalizzazione. L'obiettivo dichiarato è aiutare i giocatori a risparmiare tempo nelle operazioni accessorie, come ricerche, download e aggiornamenti, per dedicarsi maggiormente all'attività ludica vera e propria.

E ora, come apprendiamo da un annuncio di Xbox Wire, potrete provare in prima persona le funzionalità di Copilot for Gaming in versione beta.

La versione beta di questa tecnologia è ora disponibile per un gruppo selezionato di utenti attraverso l'applicazione Xbox per dispositivi mobili iOS e Android.

L'obiettivo è quello di creare un «compagno di gioco virtuale» che conosca le abitudini del giocatore, risponda alle sue domande e lo aiuti a superare le sfide più complesse senza dover abbandonare la partita per cercare soluzioni online.

La caratteristica più interessante di Copilot è la sua capacità di comprendere il contesto di gioco dell'utente. Non solo conosce a quale titolo si sta giocando in quel momento, ma ha accesso anche allo storico delle attività, agli obiettivi sbloccati e alle preferenze personali, permettendo così di fornire suggerimenti altamente personalizzati.

Gli utenti possono interagire con Copilot sia digitando le domande che utilizzando i comandi vocali, rendendo l'esperienza fluida e accessibile. Inoltre, Copilot può anche suggerire nuovi titoli da provare basandosi sulle preferenze dell'utente.

La fase di test iniziale è disponibile in inglese per giocatori di età superiore ai 18 anni residenti in Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Singapore e altre regioni selezionate. L'azienda ha confermato che prevede di estendere la disponibilità di Copilot for Gaming (Beta) ad ulteriori territori in un secondo momento.

Il primo annuncio riguardante Copilot è stato accolto con un certo scetticismo e poco interesse da parte della community, vedremo se la beta saprà conquistare definitivamente i fan. Personalmente, ne dubito.