Steam, altri 6 giochi da provare gratis, ora

Gli omaggi di Steam continuano con altri 6 giochi gratis da provare senza spendere un centesimo.

Ricordiamo che alcuni giorni fa vi avevamo segnato altri 12 giochi da provare per ingannare il tempo.

Questo, senza contare anche gli altri 6 titoli da testare con mano da scaricare costo alcuno, che troppo male non sono.

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da questo momento (via GamingBible).

I sei titoli che si aggiungono alla libreria di giochi gratuiti propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori; c'è infatti il caotico divertimento di Cluck Frenzy e la rilassante banalità di Snow Plowing Simulator - First Snow.

Se non dovessero bastarvi, potete sempre scegliere lo stravagante mondo di Technofumer, oltre a Gravity Dash, Aviators e Zero Grouds, in modo da non farci mancare proprio niente.

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, considerando anche che tutti i titoli sono giocabili a costo zero.

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

