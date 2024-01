Steam, ecco altri 12 giochi da provare gratis

Il 2024 di Steam continua con altri12 giochi gratis da provare senza spendere un centesimo.

Ricordiamo che alcuni giorni fa vi avevamo segnato altri 20 giochi da provare per ingannare il tempo.

Questo, senza contare anche gli altri 6 titoli da testare con mano da scaricare costo alcuno, che troppo male non sono.

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da questo momento (via GamingBible).

Poco sotto, quindi, trovate la lista completa delle novità che vi proponiamo oggi:

Giochi gratis Steam 25 gennaio

Defenders of the Omniverse Demo - un roguelike che si ispira ai cartoni animati degli anni '80, come He-Man and the Masters of the Universe.

Plane Accident Prologo - rompicapo in prima persona, nel quale avrete il compito di raccogliere prove per risolvere un mistero che coinvolge un aereo precipitato.

Intravenous II - sviluppato da Explosive Squat Games, assumerete il ruolo di Gideon, un mercenario dal cuore freddo che uccide "per denaro senza alcun principio morale".

Bitty Knight - un altro gioco con visuale dall'alto, ma questa volta si passa al genere roguelike.

Elvera - in questo gioco d'azione PvP dello sviluppatore Martin Musil, i giocatori si uniranno alla lotta di due fazioni in guerra.

Pocket Pusher - per gli appassionati di giochi arcade. Per vincere i premi in palio vi affiderete essenzialmente al lancio di palline e al lancio di monete.

Galacticverse - free-to-play e in accesso anticipato, questo gioco vi vede dare la caccia a una misteriosa minaccia in stile Star Wars.

Bloodsong - il giocatore veste i panni della principessa Mari, una sirena punk rock che deve abbinare i suoi movimenti alla musica per sfuggire al male.

Dream Team Basketball - non è difficile intuire che questo gioco è basato sulla pallacanestro, ma con carte e a turni, quindi dovrete usare la logica più che la prestanza fisica per battere la squadra avversaria.

Warlords Battlecry: The Protectors of Etheria - nato come mod per Warlords Battlecry 3, ma gli sviluppatori affermano che si tratta di un'esperienza indipendente che non necessita del gioco originale.

Kings Call - un gioco di carte collezionabili free-to-play giocabile via browser. Assumerete il ruolo del Signore di Silver Heron Ridge che vuole ottenere il maggior numero possibile di creature e incantesimi per sconfiggere i mostri delle sue terre.

Moi Moi Heroes - perfetto per i fan dei platform, questo indie 3D in terza persona vi vede trasformati in una testa dell'Isola di Pasqua che deve aiutare a restituire la corona al re Moi Moi.

Si tratta di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

