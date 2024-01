PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è un grande multiplayer

PlayStation Store propone una nuova offerta settimanale particolarmente interessante per i fan Bungie: la nuova promo a tempo limitato è infatti dedicata a Destiny 2, permettendovi di acquistare a prezzo scontato le espansioni del popolarissimo sparatutto multiplayer.

Il secondo capitolo di Destiny è ancora oggi uno dei titoli più giocati su PlayStation: con la nuova offerta settimanale potrete espandere la vostra esperienza con tanti contenuti aggiuntivi.

La promozione di PlayStation Store è dedicata principalmente al DLC L'Eclissi, che oggi può essere vostro a soli 16,49€ con il 67% di sconto (trovate tante gift card dedicate su Amazon), oppure acquistare il pacchetto che include il Pass Annuale a 32,99€, con un risparmio di oltre 60 euro sul prezzo finale.

Ma le offerte settimanali sono un'ottima occasione per recuperare anche tanti altri contenuti aggiuntivi: segnaliamo infatti che la Collezione Arsenale, che include i Pacchetti 30 Anni e Rinnegati, è disponibile con il 75% di sconto a soli 7,49€, mentre il solo Pacchetto 30 Anni può essere vostro a 4,99€, con una riduzione di prezzo dell'80%.

Offerte dunque irrinunciabili per chiunque si stia avvicinando solo di recente a Destiny 2, oppure sia interessato a recuperare l'esperienza completa: potete trovare tutti i dettagli direttamente sulle vostre console o accedendo alla seguente pagina ufficiale.

Ricordiamo come al solito che, trattandosi di semplici offerte settimanali selezionate di PlayStation Store, la promozione terminerà ufficialmente giovedì 1 febbraio: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena saranno svelate eventuali nuove offerte.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sono ancora disponibili per questa settimana le Offerte per l'Anno Nuovo, con molti dei videogiochi più amati dagli utenti disponibili con riduzioni di prezzo imperdibili.

E se volete risparmiare il più possibile, abbiamo deciso di venirvi incontro segnalando per voi anche quali sono i migliori giochi acquistabili a meno di 10 euro.