State of Play in arrivo? Qualcuno ne è certo

Secondo quanto riferito, presto si terrà un nuovo State of Play targato PlayStation, sebbene manchino ovviamente tutti i dettagli del caso.

Lo scorso maggio, Sony ha tenuto un evento PlayStation Showcase che ha permesso ai fan di dare un'occhiata a Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2 e Assassin's Creed Mirage, oltre ad annunci per PlayStation Portal, Marathon e Metal Gear Solid 3 Remake.

Advertisement

Ora, sembra che il primo evento di rilievo di PlayStation dopo lo Showcase dei mesi scorsi potrebbe avere luogo a breve, anche se i dettagli sono ancora scarsi.

Secondo l'autorevole giornalista Jeff Grubb, il prossimo State of Play del 2023 sarebbe «in arrivo» a breve (via ComicBook).

Grubb ha osservato che le recenti modifiche apportate da Sony ai prezzi di PlayStation Plus potrebbero creare le premesse perché l'azienda parli presto di ciò che ha in cantiere.

L'insider non ha fornito date o finestre specifiche, né ha menzionato quali giochi potrebbero essere presentati all'evento.

Tuttavia, i precedenti di Grubb indicano che probabilmente ha delle informazioni piuttosto concrete per quanto riguarda il prossimo live stream, quindi restiamo in attesa di novità al riguardo.

Se guardiamo all'autunno, PlayStation ha un paio di titoli "grossi" che potrebbe mostrare: Marvel's Spider-Man 2 è di gran lunga il più importante, ma anche giochi come Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin e Helldivers 2 saranno lanciati nei prossimi mesi.

Nell'attesa, cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono disponibili i Doppi Sconti per gli utenti iscritti a PS Plus, insieme a nuove imperdibili offerte settimanali.

Ma non solo: PlayStation ha anche deciso di mettere in sconto i sui giochi su PC, disponibili sia su Steam che su Epic Games Store: leggi le offerte.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.