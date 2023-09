PlayStation, grandi sconti su PC (ci sono big)

Sony ha deciso di dare il via alla cosiddetta PlayStation Publisher Sale su Steam ed Epic Games Store.

La notizia arriva a ridosso dei nuovi sconti su alcune delle più belle perle indipendenti per PS5 e PS4 (scoprite le migliori offerte se non lo avete già fatto).

Advertisement

La promozione, che durerà fino al 7 settembre, prevede sconti fino al 75%, come riportato anche dai colleghi di VGC.

Tutti i giochi scontati di seguito sono disponibili sia su Steam che su Epic Games Store, ad eccezione di Helldivers, disponibile solo sul negozio virtuale di Valve.

Marvel's Spider-Man Remastered a € 33,49 (sconto del 33%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales a € 26,79 (sconto del 33%)

The Last of Us Part I a € 39,99 (sconto del 20%)

God of War a € 23,99 (sconto del 40%)

Horizon Zero Dawn a € 13,19 (sconto del 67%)

Uncharted Legacy of Thieves Collection a € 23,99 (sconto del 40%)

Returnal a € 39,99 (sconto del 20%)

Sackboy: Una grande avventura a € 24,99 (sconto del 50%)

Predator Hunting Grounds a € 6,24 (sconto del 75%)

Helldivers Dive Harder Edition a € 3,99 (sconto del 75%)

Ricordiamo che Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, ha dichiarato lo scorso ottobre che i futuri giochi di Sony avranno probabilmente almeno un anno di esclusività su console prima di passare al PC, con la possibile eccezione dei giochi live service.

Restando in casa PlayStation, Sony ha annunciato sul suo Blog un aumento di prezzo per l'abbonamento annuale di PlayStation Plus, su tutti i livelli.



Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono disponibili anche i Doppi Sconti per gli utenti iscritti a PS Plus, insieme a nuove imperdibili offerte settimanali.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.