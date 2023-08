Nel frattempo, quantomeno sono arrivati i Doppi Sconti su PlayStation Store

È stato un pomeriggio piuttosto movimentato per i giocatori su PlayStation 5, considerando che insieme all'annuncio dei nuovi giochi Essential è arrivata anche la conferma di un aumento dei prezzi per gli abbonamenti annuali a PlayStation Plus.

A questo, perlomeno, si affianca il lancio di una nuova serie di sconti su PlayStation Store, che sono pensati specificamente per gli abbonati e sono battezzati Doppi Sconti. Come in passato, in pratica è previsto un taglio di prezzo su diversi videogiochi, che però aumenta nel caso siate abbonati al servizio di casa Sony.

Advertisement

Le promozioni sono valide dal 30 agosto fino al prossimo 13 settembre, alle ore 23.59 locali. I nomi coinvolti sono effettivamente numerosi, come potete verificare voi stessi sia nell'annuncio su PlayStation Blog, sia scorrazzando direttamente su PlayStation Store.

Tra i videogiochi in offerta vi segnaliamo i nomi seguenti, con indicato lo scontro extra se siete abbonati:

Star Wars Jedi: Survivor - 15%

- 15% WWE 2K23 - 23%

- 23% Forspoken - 25%

- 25% Dead Space - 15%

- 15% GTA V Premium Edition - 29%

- 29% Dead Island 2 - 15%

- 15% Red Dead Redemption 2 - 34%

- 34% Atomic Heart - 15%

- 15% It Takes Two - 33%

- 33% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - 34%

- 34% LEGO 2K Drive - 17%

- 17% Gotham Knights - 35%

- 35% Hollow Knight - 25%

- 25% Need for Speed Heat - 46%

- 46% Need For Speed Unbound - 35%

- 35% The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition - 30%

- 30% Dragon Ball FighterZ - 42%

- 42% One Piece: Pirate Warriors 4 - 42%

- 42% Crusader Kings III - 25%

- 25% Marvel's Midnight Suns - 30%

- 30% Sid Meier's Civilization VI - 40%

- 40% Far Cry 6 - 37%

- 37% Fallout 4 GOTY - 38%

Vi ricordiamo che in questi giorni è anche in corso una promozione che permette di acquistare PS5 approfittando di uno sconto momentaneo, da rivenditori come Amazon. Se siete in cerca di ulteriori dettagli, potete approfondire nella nostra notizia dedicata.

Per tutti i dettagli su PS5, invece, consultate la nostra approfondita video recensione.