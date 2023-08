Starfield userà una delle feature "dimenticate" di Xbox

Starfield si sta preparando a partire per il suo viaggio interstellare e, tra le tantissime cose, c'è anche l'utilizzo di una delle funzionalità dimenticate dell'ecosistema Xbox.

Quello di cui fa parte anche Xbox Game Pass chiaramente

Tra cui i tanti giochi gratis che arrivano all'interno del catalogo. Così come quelli che se ne vanno, tra cui quelli di agosto che potrete giocare ancora per poco.

E mentre i fan stanno ingannando l'attesa cercando tutti gli errori di Starfield, anche i più piccoli, arrivano le prime funzionalità che saranno supportate.

Come Xbox Play Anywhere che, probabilmente, vi sarà passata di mente.

Con Xbox Play Anywhere è possibile acquistare una sola copia del gioco, per poi avviarlo su console Xbox o PC tramite l'app (non Steam, quindi).

Una feature dell'ecosistema Xbox che per un periodo è stata un cavallo di battaglia, per poi essere dimenticata. È passata in secondo piano non tanto perché Microsoft l'abbia abbandonata, ma perché non ci sono stati molti nuovi grandi giochi per metterla in mostra e sottolinearla.

Come riporta Kotaku, ora Starfield supporterà questa funzionalità.

⚡️CONFIRMED: The Xbox Play Anywhere tag has just been added to #Starfield’s store page.



That means;

🖥️ You will own both an Xbox and PC version at no additional cost.



💾 Your save will seamlessly carry over to PC, Xbox and Cloud. pic.twitter.com/1Y7S0UDiPg — Starfield Beyond | News, Discussions & more! 🚀 (@starfieldbeyond) July 31, 2023

Come potete vedere il tag "Xbox Play Anywhere" è stato avvistato all'interno del Microsoft Store, a testimonianza che il titolo fantascientifico di Bethesda riporterà in auge questa utile funzione aggiuntiva.

Considerata anche la diffusione di Xbox Game Pass che è aumentata moltissimo negli ultimi tempi, è utile sapere che potrete giocare a Starfield su più piattaforme con i salvataggi che ovviamente verranno salvati in cloud.

Nella speranza che, tra una piattaforma e l'altra, si vedano anche meno bug del solito.

Intanto, parlando di ecosistema Xbox, Larian ha spiegato il proprio punto di vista nel lavorare su Xbox Series S, lanciando una speranza per una versione di Baldur's Gate 3.