Starfield precipita su Steam, gradimento degli utenti mai così basso

Starfield è partito per il suo viaggio interstellare tra alti e bassi, come sappiamo, ma su Steam non riesce proprio a trovare la sua dimensione al punto che, al momento, il gradimento generale è inferiore addirittura a Duke Nukem Forever che non è certo un capolavoro... nè un gioco decente.

Forse l'eccessiva ambizione è stata dannosa per Bethesda, che non è riuscita a comunicare perfettamente la sua visione ai giocatori.

Abbiamo scoperto di recente, per altro, che l'elevatissimo numero di pianeti è stata una volontà precisa dello sviluppatore di "esagerare", perché ad un certo punto potevano essere molti di meno.

Sarebbe sbagliato dire che Starfield non abbia fatto successo, soprattutto guardando alle vendite che ha generato anche senza Xbox Game Pass, ma ad oggi il gradimento dei fan non è elevatissimo.

Come riporta PC Games N, infatti, la valutazione del titolo Bethesda su Steam è scesa moltissimo, risultando ora inferiore a quella di Duke Nukem Forever, un titolo che può fregiarsi di un bel 49 di Metacritic, giusto per dare qualche riferimento.

Guardando al gradimento generato dalle recensioni utente di Steam, la valutazione degli utenti è solida ma "solo" il 67,24% di giocatori ritene positivo il titolo di Bethesda, contro il 67,27% delle recensioni del citato Duke Nukem Forever.

Bisogna anche dire che Starfield rimane comunque popolare, con una media di 28mila giocatori in contemporeanea, ma la bassa valutazione delle recensioni è anche inferiore ad altri giochi Bethesda come Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 e The Elder Scrolls Oblivion, che i fan hanno amato di più.

Starfield rimane popolare anche grazie alle mod e in generale al supporto della community, che cerca di rendere migliore l'esperienza di gioco in ogni modo. Se non altro il mondo del titolo fantascientifico sta comunque piacendo, stando ai risultati di un recente sondaggio.