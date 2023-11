Starfield sta per ricevere un importante boost grafico ufficiale e gratuito

Starfield è disponibile ormai da un bel po' settimane, ma a quanto pare Bethesda sta per aggiornare il gioco su Xbox e PC.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Series S (che trovate ), sta infatti venendo supportato dagli sviluppatori con discreta regolarità.

Vero anche che a migliorare il gioco ci pensano anche i fan, visto che da poco è infatti arrivato il primo aggiornamento delle mod di Starfield realizzato dalla community contenente un'enorme quantità di correzioni.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un'importante revisione grafica sarà resa disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Starfield, in primis quelli che utilizzano la piattaforma di Valve per giocare, ossia Steam.

«Abbiamo lavorato sodo sugli aggiornamenti di Starfield e la prossima settimana metteremo il nostro prossimo aggiornamento in Steam Beta», ha rivelato Bethesda in un tweet.

«Questo aggiornamento conterrà il supporto Nvidia DLSS con generazione di fotogrammi, controlli del display e dell'HDR per i sistemi supportati e altre ottimizzazioni e miglioramenti».

Infine, sempre Bethesda ha incoraggiato i giocatori a fornire un feedback prima che l'aggiornamento venga reso disponibile per tutti gli utenti di PC e Xbox.

Dal canto nostro, vi aggiorneremo non appena l'update andrà online, immaginiamo molto presto.

Parlando ancora di miglioramenti grafici, questa volta messi in piedi dai fan, il modder "luxor8071" ha da poco rilasciato un nuovo HD Texture Pack chiamato Starfield HD Overhaul, da scaricare gratis.

Ma non solo: le esplorazioni spaziali di Starfield stanno per diventare ancora più coinvolgenti, grazie ad una mod che aggiunge il meteo dinamico: dategli subito un'occhiata a questo indirizzo.

Infine, un altro modder ha condiviso pochi giorni fa una nuova mod per Starfield che interessa in parte e da vicino anche noi italiani: questa aggiunge infatti anche la nostra celebre Torre di Pisa, oltre alla NASA e al celebre Volto su Marte.