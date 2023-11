La lore di Starfield ha conquistato il pubblico? Lo svela un sondaggio

Gli umani hanno trovato la loro dimensione nello spazio, nell'universo creato da Starfield – la prima nuova IP di Bethesda Game Studios dopo i successi di The Elder Scrolls e Fallout. L'ambizioso titolo di Todd Howard e compagni, come vi raccontammo nella nostra recensione, è diviso in alcuni dei suoi aspetti, che in un certo senso ne riflettono la frammentarietà.

Se è vero, ad esempio, che riesce a proporre alcune interessanti riflessioni molto più mature di quanto visto nelle precedenti opere dello studio, lo è anche che in molte altre sfaccettature si accontenta un po' di fare il "compitino", con una esplorazione ridotta ai minimi termini per quanto concerne gli stimoli, al punto da soverchiare i giocatori con la quantità dei pianeti, piuttosto che con la loro qualità – e perfino uscire da Nuova Atlantide, in uno dei pianeti principali del gioco, offre poche emozioni.

Ma, nel complesso, a ormai diverse settimane dal lancio, com'è andato l'impatto della lore e dell'universo di Starfield sui giocatori? Così così, secondo quanto suggerisce un sondaggio.

Sappiamo che nel panorama creato da Bethesda gli umani si sono stabiliti con alcune fazioni, come l'Unione Coloniale e la Freestar, e che ci sono anche alcuni culti religiosi. Inoltre, ci sono alcuni punti visitabili molto interessanti – come il museo di Nuova Atlantide – che permettono di riscoprire come si sia arrivati ad abitare nello spazio e cosa sia successo alla Terra. Ma è stato fatto abbastanza per creare un'epopea spaziale coinvolgente?

In un sondaggio comparso sul popolare forum di ResetEra, il 56,9% dei votanti pensa di no. Il 19,3% afferma di sì, mentre il 23,8% ritiene che la lore sia fatta abbastanza bene da convincere ad andare avanti nel gioco, niente più niente meno. Il sondaggio, al momento, ha coinvolto circa 1.600 persone ed è interessante notare come meno del 20% sia stato particolarmente rapito dall'universo costruito da Bethesda.

Più interessanti dei numeri sono però i commenti che emergono nella discussione. L'utente che ha lanciato il sondaggio, infatti, ha affermato di aver trovato «non interessante e poco ispirata» la lore, motivo per cui si è lasciato il gioco alle spalle da qualche tempo. «Ho trovato che Starfield non porti tanto sul tavolo e che sia piuttosto sterile, per essere invece qualcosa di nuovo».

«Va bene così» ha risposto un utente, sottolineando che «The Elder Scrolls è miglia avanti rispetto a questo». Qualcun altro lo ritiene «uno dei mondi più noiosi che abbia mai visto», mentre un altro giocatore afferma che «non mi sono affezionato né alla storia né ai personaggi, motivo per cui ho finito la campagna e non l'ho più toccato. È stato una delusione, dopo tutto quell'hype».

Qualcuno fa anche notare alcune delle cose interessanti fatte da Starfield, come la fazione dell'Avanguardia UC, che propone delle quest in diversi punti meglio realizzate perfino di quelle della campagna. Una visione con cui concordiamo assolutamente – e ci sentiamo di raccomandarvi di giocare la fazione, se non lo avete ancora fatto.

«C'erano alcune parti molto belle» scrive, «le parti dell'Avanguardia sono fatte così bene che avrebbero potuto essere al centro di un gioco tutto loro. Tuttavia, tutta la questione dei nativi spaziali è stata semplicemente poco interessante. Mi ha dato un po' la sensazione che stessero facendo delle prove per una trasposizione della lore di The Elder Scrolls nello spazio».

C'è anche chi, tra i votanti, sottolinea che «non provo interesse per questo universo, per i suoi personaggi o per la sua estetica. Spero che né The Elder Scrolls né Fallout finiscano ai margini per favorire questa IP».

«È incredibilmente piatto, in qualche modo sono riusciti a rendere la fantascienza più noiosa della realtà». E qualcuno punta il dito specificamente sulle città: «mi piace l'idea dell'Unità [uno dei temi chiave del gioco, ndr]. La lore dietro alla UC era a sua volta molto interessante, per me la grande occasione mancata invece è Akila City: si tratta veramente e solo di cowboy nello spazio».

Insomma, la prima scorribanda spaziale della nuova IP di casa Bethesda dovrà ancora coprire qualche anno luce – giustificatamente, visto il vantaggio che hanno – prima di raggiungere il posto che nel cuore dei fan hanno tutt'oggi TES e Fallout. E per arrivarci servirà un gravimotore bello potente, ma dopotutto questo era solo il primo passo.

Starfield è disponibile su PC e Xbox Series X|S (lo trovate su Amazon), oltre a essere incluso nell'abbonamento Game Pass ed essere giocabile anche in cloud. Il suo debutto ha destato grandissimo interesse, facendo impennare in modo significativo i numeri della sottoscrizione di casa Xbox e facendosi notare anche nelle classifiche di vendita di Steam.

Per la nostra video recensione del gioco visitate questa pagina, senza dimenticare che trovate anche la nostra guida completa.