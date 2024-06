Starfield, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Bethesda ha rilasciato una nuova patch per Starfield. Secondo le note di rilascio, il Title Update 1.12.30 introduce le Creazioni nel gioco e altro ancora.

Il gioco, lanciato anche nel catalogo di titoli gratis di Xbox Game Pass (oltre che in negozi come Amazon) si aggiorna regolarmente con update più o meno importanti.

Senza contare anche che Starfield sta per ricevere la sua prima espansione ufficiale: il DLC Shattered Space uscirà infatti il prossimo autunno, e non sarà l'unica novità in vista.

Come riportato anche da DSO Gaming, il nuovo Title Update 1.12.30 aggiunge anche una nuova missione della Trackers Alliance, il sistema di scansione delle taglie, nuovi livelli di armi e la possibilità di modificare le armi da mischia.

Entrando nei dettagli, le Creazioni permetteranno di accedere e giocare a nuovi contenuti in Starfield. Queste possono includere nuove missioni, equipaggiamenti, skin, armi e altro ancora.

Vale anche la pena notare che le Creazioni permetteranno di pagare le mod/missioni. In effetti, Bethesda ha già messo una missione dietro un paywall, il che sorprende solo in parte.

La prima missione della Trackers Alliance, The Starjacker, è disponibile gratuitamente. Tuttavia, la seconda missione, The Vulture (ossia L'avvoltoio), è a pagamento nella sezione Creazioni.

Alcuni di voi potrebbero essere delusi da questa scelta, sebbene grazie al Creation Kit (disponibile da ora su PC), i modder potranno creare comunque varie missioni gratuite.

Come sempre, Steam scaricherà questo aggiornamento al prossimo avvio del client. Poco sopra, nel player dedicato, trovare anche un video che vi illustra le novità incluse nell'update rilasciato alcune ore fa.

Parlando ancora del gioco, Todd Howard, boss di Bethesda, ha commentato alcune settimane fa l'accoglienza contrastante di Starfield, suggerendo che alcune delle critiche sono dovute al fatto che il gioco è diverso da titoli come Fallout o Skyrim.