Starfield non è in sviluppo per PS5: ci sono conferme

Quando sono emerse le prime voci sul cambio di strategia di Xbox, molti rumor insistevano fortemente su un possibile esordio delle esclusive più importanti su PS5: tra queste in prima linea vi era naturalmente Starfield, l'ultimo gioco di ruolo sviluppato da Bethesda.

Ad oggi l'erede "spaziale" di Skyrim continua a essere un ottimo biglietto da visita per Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), e sarà ancora così a lungo: Microsoft ha infatti già svelato quali saranno i giochi attualmente in arrivo sulle console rivali, smentendo in ogni modo il coinvolgimento di Starfield.

Ovviamente Phil Spencer e Xbox non hanno mai escluso che le cose possano cambiare per il futuro, ma almeno per il momento l'esclusività dell'RPG di Bethesda sembrerebbe essere "salva": ulteriori conferme in tal senso sono arrivate da Jez Corden, giornalista di Windows Central molto vicino all'ambiente Microsoft.

Corden ha infatti chiarito definitivamente sui propri profili social di aver saputo da «fonti certe» che non c'è attualmente in sviluppo alcun tipo di porting di Starfield su PS5: i giocatori su PlayStation che speravano in un annuncio a sorpresa dovrebbero dunque cominciare a mettersi il cuore in pace.

L'unico "spiraglio" che Jez Corden ha lasciato aperto è che nessuno può ovviamente sapere in che modo cambierà l'industria videoludica da qui a qualche anno, il che significa che Microsoft potrebbe decidere di cambiare idea in qualunque momento.

Tuttavia, almeno per quanto riguarda il 2024, non dovrebbe arrivare alcun tipo di annuncio riguardante un porting su PlayStation 5. Ma magari tra 3 anni la situazione cambierà.

Dichiarazioni che appaiono perfettamente in linea con quanto già svelato da Phil Spencer, ma che dovrebbero aver chiarito definitivamente la posizione della casa di Redmond sulle sue proprietà più importanti. Almeno per ora.

Restando in tema di novità, Starfield si è aggiornato proprio nelle scorse ore con una nuova patch: potete scoprire cosa è cambiato nella nostra notizia dedicata.

Inoltre, ricordiamo che nella giornata di ieri si è svolto il nuovo evento Xbox Partner Preview: se ve lo foste perso, potete trovare il recap completo con tutti gli annunci e i trailer.