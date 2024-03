Xbox Partner Preview 2024: tutti gli annunci e i trailer

Come era stato promesso, l'Xbox Partner Preview ha svelato un po' di novità in merito ai prossimi giochi in arrivo su Xbox e, in alcuni casi, anche su PC e su Game Pass.

Lo abbiamo seguito per voi e, mentre di seguito potete vedere la replica completa dell'evento (durato circa 30 minuti), a seguire trovate anche il riepilogo dei giochi citati, con i rispettivi video, per poterli scorgere da vicino e scoprire tutto quello che ha calcato il palco virtuale di casa Xbox.

Unknown 9: Awakening

Bandai Namco ha presentato finalmente da vicino il progetto Unknonw 9: Awakening, che arriverà nel corso dell'estate su Xbox Series X|S e Xbox ONe.

Sviluppato da Reflector, il gioco era stato annunciato tempo addietro (nel 2020), come progetto cross-mediale, ma era poi finito nell'ombra. Ci metterà nei panni di una «protagonista fiera» e coraggiosa, Haroona (interpretata da Anya Chalotra, la Yennefer di The Witcher su Netflix, ndr), che si muove in una dimensione alternativa grazie ai suoi poteri soprannaturali.

Dopo aver subito una perdita gravissima, la nostra alter ego cercherà dapprima vendetta, prima di scoprire che l'universo ha per lei altri piani. Arriverà così a scontrarsi con gli Ascendant, una fazione di una società segreta guidata dallo spietato Vincent Lichter, che farà da antagonista nella vicenda.

Sarà Haroona in grado di fermarlo e di sfruttare i suoi poteri per il bene dei più? Tra le abilità di gameplay, apprendiamo, potremo farci scudo e manipolare oggetti, persona e armi da qualsiasi distanza.

Sleight of Hand

Atmosfere hard boiled con una protagonista dai poteri soprannaturali, per questo gioco in arrivo su Xbox, PC e su Game Pass.

The Alters: All by myselves

«E se potessi cambiare le decisioni che hai preso nella tua vita e vederne gli esiti?». Si presenta così questo gioco ad ambientazione spaziale, che mescola esplorazione, gestione della nave e il protagonista proposto in versioni sempre diverse di se stesso, create dalle decisioni cambiate rispetto al suo passato.

Firmato da 11bit, è in arrivo su Xbox, PC e Game Pass.

Creatures of Ava

Atmosfera decisamente più distese e variopinte per Creatures of Ava, tra vegetazione, animali particolari e la protagonista dalla direzione artistica quasi cartoonesca, Vic.

Nei suoi panni, saremo chiamati a salvare gli animali da un'infezione che si sta prendendo il pianeta di Ava. Gli abitanti del mondo, che con la natura hanno un profondo legame spirituale, saranno a loro volta parte del gameplay, che ci permetterà di scoprire i loro costumi e di entrare in qualche modo in sintonia con essi.

La protagonista potrà comunicare con le creature da salvare attraverso un flauto, risolvendo anche dei puzzle per proseguire.

Sviluppato da Inverge Studios, Creatures of Ava è in arrivo nel 2024 su PC, Xbox e Game Pass.

Roblox: Griefville x Chucky

Vediamo un gameplay in alpha, per una espansione multiplayer "horror" davvero... particolare, come potete immaginare.

È disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S.

The Sinking City 2

Frogwares torna alla carica con The Sinking City 2, promettendo di inquietarci come mai prima d'ora in questa nuova scorribanda lovecraftiana.

Dopo anni di attesa, il gioco sarà un horror vero e proprio, assicurano gli sviluppatori sulle pagine di Xbox Wire. «Per noi, The Sinking City è stato uno dei maggiori successi» ha raccontato Sergey Oganesyan, a capo del dipartimento di publishing di Frogwares. «È stato un po' uno spartiacque, e siamo davvero entusiasti di lavorare a un horror in tutto e per tutto con questo gioco. In passato abbiamo creato un bel po' di avventure a tema investigazione, ora vogliamo mescolare un po' le cose facendo che le persone amano da noi: delle esperienze narrative significative, pur continuando a evolvere.»

Questo ha portato il team a creare uno scenario simile a quello del gioco precedente, ma un'opera definita molto diversa nella sua esecuzione. Siamo ancora una volta nel Ventesimo Secolo e abbiamo a che fare con una città allagata (da cui il nome). Stavolta, però, la storia sarà pienamente horror e la città sarà... inaspettatamente familiare.

Sviluppato con Unreal Engine 5, il gioco è ambientato in America nei ruggenti Anni '20, almeno sulla carta. In questo caso, infatti, ci ritroviamo nella città di Arkham (da non confondersi con quella di Batman, e che i fan di Lovecraft dovrebbero conoscere), afflitta da una inondazione di origini soprannaturali.

Così, i segreti delle profondità si mescolano a quelli della città, putrescente per le acque che hanno invaso tutto e sempre più cupa e oscura. Anche il protagonista è diverso da quello del primo gioco, ma Frogwares non vuole anticipare di chi si tratti. «Non volevamo uno scenario o una storia che fossero per forza legati a quelli del primo gioco» ha precisato Oganesyan, «soprattutto considerando che i giocatori hanno avuto finali diversi che hanno amato e considerato quello 'canonico'».

Il gameplay porrà il focus su combattimento ed esplorazione, mentre la città sarà più piccola e progettata in modo più intelligente. Anche il design dei nemici sarà più oculato, per fare in modo che «l'elemento visivo horror sia forte», spiegano gli autori. Ogni cosa, compreso il level design, spingerà in direzione di un'esperienza che vorrà terrorizzarci.

Cambia anche la parte del gioco incentrata sulle meccaniche di investigazione, che sono ora completamente opzionali. Potremo decidere di indagare su degli indizi, consci che questo ci darà dei dettagli extra non necessari per forza per poter proseguire.

I lavori sul gioco erano alle loro prime fasi quando l'Ucraina è stata invasa a febbraio 2022, motivo per cui il progetto è stato messo temporaneamente in pausa, fino al momento in cui il team si è sentito pronto a poterlo riprendere in mano, riorganizzandosi. «È un gioco che tutto il nostro team vuole portare a compimento e siamo determinati a farlo».

The Sinking City 2 arriva nel 2025 su Xbox Series X|S.

Final Fantasy XIV

Vediamo un video in-game per Final Fantasy XIV in versione Xbox.

La release finale è attesa per il 21 marzo su Xbox Series X|S.

STALKER: Legend of The Zone Trilogy

GSC Game World ci porta a vedere da vicino con un nuovo video il ritorno di questo cult del mondo PC, ora ripensato e rifinito per essere goduto su console con i suoi episodi originali, in attesa del prossimo episodio.

È disponibile da oggi su Xbox e include l'intera trilogia originale di STALKER. Il prezzo di listino annunciato è di $39,99 per tutti e tre i giochi (Shadow of Chnorobyl, Clear Sky e Call of Prypiat). È anche possibile acquistare i giochi singolarmente a $19,99.

Monster Jam Showdown

Cambiamo atmosfera per sfrecciare con un po' di veicoli esagerati tra neve, rampe e piroette assurde.

È in arrivo nel corso del 2024, solo su console.

Persona 3 Reload: Episode Aigis

Episode Aigis si prepara ad aggiungersi all'esperienza dell'apprezzato Persona 3: Reload.

Arriverà a settembre 2024, in una terza ondata di DLC. Il primo DLC, il 12 marzo, proporrà dei brani extra per la colonna sonora, mentre il secondo da maggio avrà costumi e brani extra.

Per l'espansione vera e propria, quindi, attenderemo settembre.

The First Berserker: Khazan

Gli amanti dei giochi di ruolo d'azione avranno pane per i loro denti, a quanto mostra il trailer, tra combattimenti all'ultimo sangue e creature potentissime che fronteggeranno il nostro protagonista.

Basato sul franchise Dungeon & Fighter, il gioco è atteso su Xbox Series X|S a opera di Nexon, ma non ha una finestra di lancio, almeno per ora.

Tales of Kenzera: Zau

Nuovo assaggio dal gioco EA Originals che racconta il viaggio di un ragazzo che cerca di riportare in vita suo padre recentemente scomparso.

Nei suoi panni, affronteremo livelli in due dimensioni e affronteremo numerosi nemici sfruttando i poteri della luna e del sole, donati proprio al nostro protagonista – passando dall'uno all'altro stile di lotta in qualsiasi momento.

Confermato l'appuntamento per il 23 aprile.

Frostpunk 2

11Bit Studios ci dà un assaggio dal suo Frostpunk 2, dove avremo per le mani il destino di una città e delle sue genti.

Arriva il 25 luglio 2024.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Vediamo un po' di materiale in-game, tra salti e combattimenti in tempo reale particolarmente pirotecnici, di questa nuova e attesa fatica di casa Capcom, che era stata annunciata per la prima volta qualche mese fa.

Le interessanti meccaniche di purificazione sembrano molto soddisfacenti e l'atmosfera orientaleggiante ha un suo grande fascino. Vestiremo i panni di Soh che, insieme a Yoshiro – la vergine con poteri divini – cerca di recuperare le 12 maschere dai poteri speciali che sono state appena sottratte dal Monte Kafuku.

Per proteggere Yoshiro, il nostro protagonista e gli abitanti dei villaggi indosseranno le maschere ritrovate e ne sfrutteranno i poteri. Passo dopo passo, dovremo riuscire a riportare il Monte Kafuku alla sua originale bellezza, liberando dagli spiriti malvagi che lo hanno colpito.

Il gioco propone un sistema di combattimento di «spade danzanti», come lo definiscono gli sviluppatori, mescolandolo a una forte componente strategica, dal momento che saremo noi a decidere quali membri del villaggio ci seguiranno per cercare di spazzare via il male di centro abitato in centro abitato.

Di giorno dovremo quindi preparare il nostro piano, mentre di notte dovremo metterlo in atto e proteggere Yoshiro.

Purtroppo, non abbiamo ancora una data precisa, ma una finestra di lancio nel 2024. Arriverà dal day-one su Game Pass.

E con questo si è concluso l'appuntamento con Xbox Partner Preview.