Il primo DLC di Starfield sta arrivando: c'è una novità

Il lancio galattico di Starfield ha avuto i suoi momenti turbolenti, e sia Microsoft che Bethesda stanno aspettando il momento giusto per tentare di ribaltare la percezione del pubblico, e che potrebbe arrivare con un primo DLC.

Il team di sviluppo ha lavorato per tenere alta l'attenzione su Starfield in ogni modo, anche e soprattutto con i tanti aggiornamenti e migliorie che sono arrivate per il titolo aggiungendo fix e novità di vario tipo.

Nei mesi, però, ci sono stati tanti altri videogiochi che sono stati capaci di oscurare la bellezza di Starfield, e tra questi c'è Baldur's Gate 3 che ha monopolizzato l'attenzione dei giocatori in tutto il mondo a discapito del titolo Bethesda.

Un DLC potrebbe davvero ribaltare la situazione? Difficile prevederlo, ma tra poco lo potremmo scoprire.

La pagina SteamDB di Starfield si è infatti aggiornata in modo sospetto, facendo pensare all'arrivo di un contenuto aggiuntivo non ancora annunciato.

Sappiamo già che il contenuto si chiamerà Shattered Space, perché la sua esistenza è stata confermata da Bethesda prima ancora dell'uscita di Starfield, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Forse Bethesda si sta preparando all'annuncio, perché nella pagina SteamDB oltre alla menzione del contenuto del bonus pre-ordine e dell'upgrade all'edizione premium digitale, tra i contenuti scaricabili di Starfield è apparsa una "app sconosciuta di SteamDB".

Si tratta evidentemente di "qualcosa" che verrà aggiunto a Starfield e, non essendo chiaramente una patch o un aggiornamento classico, è senz'altro un contenuto importante che prima o poi sarà possibile da inserire nella totalità del titolo Bethesda.

A questo punto aspettiamo un aggiornamento da Xbox e/o Bethesda mentre, nel frattempo, Starfield si è assicurato l'esclusività Xbox per tanto tempo ancora, dopo le ultime indiscrezioni sulle esclusive "in viaggio" verso PS5.

