Starfield, le astronavi diventano next-gen (grazie ai fan)

Starfield è disponibile da un bel po' settimane, ma a quanto pare i fan non hanno smesso di rendere il gioco più bello da vedere.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Series S (che trovate ), è infatti supportato dagli appassionati con discreta regolarità.

Da poco è infatti arrivato il primo aggiornamento delle mod di Starfield realizzato dalla community e contenente un'enorme quantità di correzioni.

Ora, come riportato anche da DSOGaming, un'importante revisione grafica è stata resa disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Starfield, riguardante in particolar modo le astronavi del gioco.

Il modder "XilaMonstrr" ha rilasciato un nuovo pacchetto di texture 4K per Starfield che migliora la qualità di tutti i velivoli spaziali.

Da quello che abbiamo potuto vedere, il modder ha utilizzato strumenti AI per aumentare la qualità delle texture vanilla. Pertanto, questo pacchetto mantiene lo stile artistico del gioco.

Sempre secondo il modder, le texture originali erano per lo più a risoluzione 1K e alcune a 512 e 2K. Grazie agli strumenti di intelligenza artificiale, però, XilaMonstrr è riuscito a scalare ogni singola texture in 4K.

Il miglioramento maggiore riguarda anche le decalcomanie (loghi, insegne, ecc.), sebbene parrebbe esserci un po' di nitidezza in più sui contorni delle navi.

Questo pacchetto di texture 4K ha una dimensione di 4 GB e può essere scaricato da questo indirizzo, in forma gratuita.

È disponibile anche una versione 2K e una versione "4K Normal Maps/2K B&W Maps". Queste versioni alternative sono destinate a coloro che non possiedono un hardware particolarmente performante

