Starfield, la patch dei 60 fps è un successo: i giocatori Xbox sono quasi raddoppiati

Bethesda pare sia riuscita a fare centro con l'ultimo mega aggiornamento di Starfield, raccogliendo un grande entusiasmo da parte della community dopo aver passato settimane decisamente difficili.

Lo stesso Todd Howard aveva ammesso che l'accoglienza del suo ambizioso RPG sci-fi non era stata esattamente positiva, offrendo anche le sue spiegazioni sui motivi di un'accoglienza inferiore alle aspettative.

Uno degli aspetti che aveva scatenato maggiormente le critiche era la limitazione dei 30 fps sulle console, anche su Xbox Series X: anche per questo motivo c'era una grande attesa per l'ultimo mega aggiornamento, che ha finalmente sbloccato il frame rate a 60 fps.

E Bethesda è riuscita a riconquistare, se non la fiducia totale degli utenti, almeno la loro attenzione: come segnalato da TrueAchievements, dopo il lancio di questa grande patch i giocatori Xbox di Starfield sono quasi raddoppiati.

L'RPG è infatti tornato nella classifica dei 20 titoli più giocati su Xbox, arrivando ad occupare la posizione numero 9 grazie ad un boost degli utenti del 72%.

Grazie all'inclusione del titolo su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), molti fan avranno probabilmente sfrutta l'occasione per scaricare nuovamente il titolo sulle proprie console, scegliendo di dare nuovamente fiducia a Todd Howard e a tutto il suo team.

Ovviamente, per avere la certezza totale che l'opinione nei confronti di questo titolo sia cambiata, toccherà attendere le prossime settimane per scoprire quanto calerà l'attenzione degli utenti: se i numeri dovessero essere bassi — o addirittura in aumento — avremo la certezza di un potenziale "redemption arc" di Starfield.

L'accoglienza sembra comunque decisamente diversa da quella riservata alle recenti patch next-gen di Fallout 4, dove tra le mod più scaricate troviamo... quelle che cancellano l'aggiornamento.

Una reazione che non è passata inosservata dagli sviluppatori, che nel frattempo hanno promesso un altro aggiornamento per sistemarne i problemi. Sperando che almeno in questo caso riescano nell'intento.