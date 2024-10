Starfield, il Lead Writer contro i fan: «facciamo tutto il possibile per accontentarli»

Il DLC Shattered Space di Starfield, lanciato recentemente da Bethesda, ha ricevuto recensioni negative su Steam e un punteggio di 59 su Metacritic.

I fan hanno criticato il contenuto aggiuntivo del gioco (che trovate su Amazon) per il prezzo elevato e la narrazione deludente.

Emil Pagliarulo, Lead Writer di Bethesda, ha di recente dichiarato che Starfield è «una delle migliori cose che lo studio abbia mai realizzato», pur riconoscendone i limiti.

La reazione negativa dei fan ha spinto Pagliarulo a difendere il lavoro del team su X/Twitter.

«Sono molto orgoglioso di Shattered Space. Lo siamo tutti», ha affermato Pagliarulo.

Il Lead Writer ha sottolineato come il team abbia dedicato molto tempo ad affrontare le preoccupazioni della community e a correggere i problemi, ma ritiene che le aspettative dei fan siano molto alte.

«Forse è una questione di aspettative. I fan vogliono molto e noi facciamo tutto il possibile per accontentarli», ha spiegato Pagliarulo.

Ha inoltre evidenziato la complessità di correggere un gioco delle dimensioni di Starfield, dove ogni modifica rischia di creare nuovi problemi.

Nonostante le critiche, Pagliarulo ha incoraggiato chi ha apprezzato il gioco base a provare il DLC Shattered Space, sostenendo che si stanno perdendo molto.

Ha anche assicurato che nessuno a Bethesda sta ignorando il feedback dei fan, ma che correggere tutti i problemi richiederà tempo data la vastità del gioco.

Il lancio di Starfield lo scorso anno era stato accolto con recensioni contrastanti. Bethesda aveva dichiarato di essere molto orgogliosa del gioco, paragonandolo a serie di successo come The Elder Scrolls e Fallout.

Tuttavia, parte della community attendeva il DLC nella speranza di miglioramenti.

La reazione negativa al contenuto aggiuntivo evidenzia il divario tra le aspettative dei giocatori e ciò che Bethesda è riuscita a offrire finora.

Pagliarulo ha sottolineato gli sforzi del team per venire incontro alle richieste dei fan, pur ammettendo la difficoltà di soddisfare tutte le aspettative.

La situazione mette in luce l'importanza per gli sviluppatori di ascoltare attentamente il feedback della community e di comunicare in modo trasparente sui tempi e le sfide legate al miglioramento di giochi così vasti e complessi come Starfield.

Resta da vedere se Bethesda riuscirà a recuperare la fiducia dei fan più delusi attraverso futuri aggiornamenti e contenuti.