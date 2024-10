Starfield è «il miglior gioco che abbiamo mai realizzato» per il director design di Bethesda

Il director design di Bethesda, Emil Pagliarulo, ha dichiarato che Starfield è «una delle migliori cose che lo studio abbia mai realizzato», pur riconoscendo che «potrebbe non essere la 'tazza di tè' di tutti».

Il titolo, che trovate su Amazon, ha infatti vissuto alti e bassi, complice un day one non propriamente esplosivo.

Questo, considerando anche l'arrivo del primo DLC Shattered Space, che a quanto pare non starebbe ricevendo chissà quanti consensi.

Le dichiarazioni di Emil Pagliarulo sono state rilasciate a GamesRadar in occasione del lancio del DLC.

Pagliarulo ha sottolineato come Starfield rappresenti una sfida tecnica senza precedenti per Bethesda: «Abbiamo spinto noi stessi a creare qualcosa di totalmente diverso. Inserire in una Xbox la più grande e ricca simulazione RPG spaziale che chiunque potesse immaginare. Il fatto che ci siamo riusciti rende Starfield una sorta di meraviglia tecnica.»

Il director ha aggiunto: «È anche, per molti versi, il miglior gioco che abbiamo mai realizzato. Ma per noi, la cosa più importante è che Starfield ha una personalità unica, e ora si colloca proprio accanto a Fallout ed Elder Scrolls.»

«Abbiamo creato una nuova IP da zero e un'esperienza assolutamente unica su console.»

Pagliarulo ha riconosciuto che Starfield «potrebbe non essere la 'tazza di tè' di tutti» ma ha difeso la scelta di Bethesda di correre rischi e provare cose nuove.

«Non sto dicendo che Starfield sia migliore o peggiore di qualsiasi altro gioco - solo diverso in ciò che offriamo. È quella strana miscela Bethesda di immersione, azione e RPG... ma anche diverso dagli altri RPG di Bethesda.»

Le dichiarazioni di Pagliarulo arrivano in un momento in cui l'accoglienza di Starfield da parte di critica e pubblico è contrastante.

Mentre alcuni hanno elogiato l'ambizione e la portata del gioco, altri hanno criticato alcuni aspetti del gameplay e della narrativa.

Il lancio del DLC Shattered Space offre da ora ai giocatori nuovi contenuti da esplorare, inclusa la fazione Va'ruun'kai, presentata come una delle più interessanti del gioco.

Resta da vedere se questa espansione riuscirà a convincere gli scettici e a consolidare ulteriormente la posizione di Starfield nel panorama dei giochi di ruolo spaziali. In vista della prossima, ovviamente.