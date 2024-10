Il futuro di Starfield potrebbe farci tornare tra le stelle

Il prossimo DLC di Starfield, intitolato "Starborn", potrebbe incentrarsi sulla scomparsa del fondatore di Constellation, Sebastian Banks, e proseguire la trama principale del gioco legata agli Artefatti.

Il gioco, che trovate su Amazon, a quanto pare non ha ancora finito la sua corsa nello spazio profondo.

Questa nuova espansione rappresenterebbe un ritorno alla storyline principale di Starfield, a differenza del primo DLC Shattered Space che si configurava più come una storia collaterale (e che non starebbe piacendo un granché).

L'indiscrezione è stata riportata dall'utente X/Twitter "Odah_SFA", che ha condiviso queste informazioni sul social network in questione (via Wccftech).

Approfondire le origini di Constellation e sviluppare ulteriormente la trama degli Artefatti potrebbe soddisfare i fan desiderosi di esplorare più a fondo l'universo narrativo creato da Bethesda.

Tuttavia, considerando che Shattered Space è stato rilasciato di recente, è improbabile che avremo presto notizie ufficiali su Starborn.

I giocatori dovranno probabilmente attendere ancora diversi mesi prima di poter mettere le mani su questo nuovo contenuto.

Starfield ha ricevuto recensioni generalmente positive per la sua storia, i personaggi ben sviluppati e l'enorme quantità di contenuti.

Nonostante alcune critiche riguardanti la mancanza di un'esplorazione davvero appassionante, il gioco è stato elogiato come uno dei migliori RPG degli ultimi anni, offrendo ai giocatori un vasto universo sci-fi in cui perdersi per centinaia, se non migliaia, di ore.

L'augurio, mio come quello di tutti gli altri giocatori, è che nel corso dei prossimi anni Bethesda possa portare a compimento la visione del gioco che al lancio non sembrava essere stata portata alla luce.

Ad ogni modo, se siete tra coloro che vogliono lanciarsi nell'espansione Shattered Space, qui trovate i dettagli passo passo su come fare.

Restando in tema, in una recente intervista Todd Howard ha parlato di come Bethesda lavora ai propri giochi, tra cui Starfield e le sue dimensioni.