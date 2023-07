Starfield ha la sua miniserie animata, disponibile da ora

Starfield è sicuramente uno dei big più attesi tra quelli in arrivo su console Xbox Series X|S e PC, tanto che ora l'arrivo di una miniserie animata non farà che aumentare l'hype.

Lasciando da parte i vari The Elder Scrolls e Fallout i fan sono pronti a un'epopea sci-fi che promette grandi cose.

Del resto, parliamo di un gioco singleplayer a suo modo davvero "pesante", cosa questa che non passa di certo inosservata.

Come riportato anche da Gematsu, Bethesda Softworks e lo sviluppatore Bethesda Game Studios hanno pubblicato una nuova serie di corti animati chiamati "The Settled Systems" per Starfield, che offrono uno sguardo alle principali città del gioco.

Il primo video è intitolato "SUPRA ET ULTRA" e mostra la città di New Atlantis, capitale delle Colonie Unite, in tutto il suo splendore.

Il secondo è "WHERE HOPE IS BUILT" e ci fa fare la conoscenza di Vanna, un'orfana di Akila City.

Il terzo e ultimo video è invece "THE HAND THAT FEEDS", il quale ci porta tra le strade di Neon, con i due ladruncoli noti come Ada e Harper.

Starfield uscirà per Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store il 6 settembre prossimo, quindi volente o nolente l'attesa sta quasi per finire.

Ricordiamo anche che il gioco di suo conterrà oltre 1000 pianeti da scoprire per i giocatori, quindi ci sarà davvero molto da scoprire.

Ma non solo: avete letto anche che un fan di Starfield davvero estremo ha commentato lo stesso teaser trailer ogni singolo giorno, negli ultimi due anni?

Restando in tema, ricordiamo che sempre Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe preoccupando diversi utenti.