Un fan di Starfield ha dimostrato il suo amore per il gioco, ogni giorno, per due anni

Starfield, il titolo Bethesda in arrivo il prossimo autunno, è molto atteso dai giocatori, sebbene ve n'è uno che ha dimostrato il proprio amore verso il gioco in maniera quasi maniacale.

Il gioco promette infatti di esplorare un'infinità di pianeti e galassie.

Ora, mentre alcuni fan di Starfield si stanno innervosendo in seguito all'improvvisa cancellazione dei ìpreordini della Constellation Edition, sembra invece che un altro appassionato stia per arrivare alla fine della sua "ossessione"

Come riportato anche da PCGamesN, infatti, un fan di Starfield estremamente devoto ha commentato lo stesso teaser trailer ogni singolo giorno, negli ultimi due anni.

"JalapenoMayo" è sicuramente il fan più sfegatato di Starfield. Per 739 giorni di fila ha lasciato un commento sul teaser trailer del gioco, condividendo occasionalmente aggiornamenti sulla propria vita e facendo personalmente il conto alla rovescia per il lancio del titolo.

Forse il momento più angosciante è stato giovedì 12 maggio 2022, quando - insieme al resto del mondo - JalapenoMayo ha suo malgrado appreso che Starfield è stato rinviato, ma nonostante il "colpo al cuore" ha deciso di continuare a commentare sempre e comunque.

A 46 giorni esatti dal lancio di Starfield, al momento in cui scriviamo, l'epico viaggio di JalapenoMayo sta per concludersi. Chissà se Bethesda non deciderà di omaggiare in qualche modo il fan, magari all'interno del titolo stesso (glielo auguriamo di cuore).

