Starfield ha già aumentato le vendite di Xbox del 1000%

Che Starfield fosse la vera e propria punta di diamante del 2023 di Xbox, almeno da un punto di vista mediatico, sembrava abbastanza scontato per la maggior parte dei giocatori, ma forse sarebbe stato difficile aspettarsi che l'ultima fatica di Bethesda avrebbe portato tantissimi fan a dare una chance alla console next-gen di casa Microsoft.

Del resto, come tutte le altre esclusive di casa Microsoft, Starfield sarà giocabile anche su PC — e senza costi aggiuntivi, se iscritti a Game Pass — ma i fan hanno deciso di sfruttare l'occasione per recuperare Xbox Series X, almeno nel mercato statunitense (la trovate in bundle con Diablo IV su Amazon).

Come riportato infatti da GamingBolt, Amazon ha segnalato un aumento di vendite per Xbox Series X corrispondente al 1056% rispetto alle settimane precedenti: un risultato decisamente impressionante e che testimonia l'attesa per l'RPG Sci-Fi.

#Starfield causes Xbox Series X sales to increase by 1,056% on Amazon. pic.twitter.com/xw8ldNOzsp — PeterOvo (@PeterOvo5) August 25, 2023

Questo ha anche portato la console next-gen a scavalcare le classifiche di vendita complessive su tutti i prodotti in negozio, avanzando di oltre 350 posizioni.

Insomma, il cosiddetto "effetto Starfield" sembrerebbe particolarmente evidente, confermando che si tratta indubbiamente di uno dei fenomeni dell'anno.

Microsoft potrà certamente essere soddisfatta di questi risultati, che già in questo modo sembrerebbero aver ripagato il maxi investimento sul gruppo Bethesda: sarà interessante capire se ci sarà un boom di vendite anche negli altri mercati internazionali, incluso ovviamente quello italiano.

Se state attendendo anche voi con ansia l'uscita definitiva dell'ultima fatica di Bethesda, potete ingannare l'attesa consultando la nostra recensione in corso e prepararvi al meglio con la nostra guida, in costante aggiornamento.

Ricordiamo che Starfield è attualmente disponibile soltanto per gli utenti che hanno acquistato l'edizione Premium, dato che include anche un accesso anticipato, mentre tutti i fan potranno iniziare a giocarci dal 6 settembre. Senza cani a farci compagnia, purtroppo, dato che sembrerebbero essersi estinti. Nella galassia virtuale, si intende.