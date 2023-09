Starfield gira male su PC? Todd Howard: «Dovete fare un upgrade»

Starfield è un videogioco imponente anche su PC ed è teoricamente ottimizzato bene secondo Bethesda, e se proprio non funziona il problema è il vostro PC, secondo Todd Howard.

Alcuni dei problemi tecnici sono stati risolti dalle prime mod, per la precisione alcune delle prime 600 mod che sono state già pubblicate per Starfield fino al day one.

Effettivamente i primi requisiti condivisi da Bethesda davano l'impressione che Starfield avesse bisogno di una configurazione abbastanza importante.

Ecco i requisiti:

MINIMI:

Sistema operativo: Windows 10 versionE 22H2 (10.0.19045)

Processore: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

CONSIGLIATI:

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Nonostante tutto ci sono ancora dei problemi per Starfield su PC ma, secondo Todd Howard, non è colpa di Starfield (tramite WindowsCentral).

Ovviamente questo è un tema equivalente al chiedere all'oste com'è il vino, ma Howard ha affrontato il tema dell'ottimizzazione in una recente intervista.

Alla domanda "perché non avete ottimizzato Starfield su PC?", Todd Howard ha risposto:

«L'abbiamo fatto. È un gioco per PC di nuova generazione. Spingiamo davvero la tecnologia, potrebbe essere necessario aggiornare il vostro PC per questo gioco. Ma ci sono un sacco di cose fantastiche e i fan sono entusiasti.»

Insomma, sembra proprio che Starfield non abbia niente che non vada e il problema è solo della vostra configurazione, eventualmente.

Parlando di Todd Howard, recentemente il patron di Bethesda ha parlato di altre questioni: il finale di Starfield che sarà addirittura "controverso" per alcuni; il titolo su Indiana Jones, che sarà protagonista del 2024.