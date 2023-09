Il finale di Starfield «potrebbe essere controverso», per Todd Howard

Starfield si è già dimostrato una delle uscite più importanti del 2023, monopolizzando l'attenzione della community che sta cercando di scoprire tutti i segreti nascosti in una vasta galassia esplorabile.

L'ultima fatica di Bethesda è ufficialmente disponibile per tutti dalla scorsa giornata, anche gratis su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) e, come da tradizione per i giochi di ruolo della compagnia, intende accompagnare gli utenti in una campagna estremamente longeva.

Advertisement

Il nostro viaggio potrebbe però non concludersi nella maniera che più vi aspettate: a rivelarlo è addirittura lo stesso Todd Howard, che ammette in un'intervista rilasciata a NPR (via GamesRadar+) come il finale di Starfield potrebbe essere destinato a generare controversie.

Si tratterà infatti di una conclusione che potrebbe lasciare più domande che risposte e che, secondo il director, non è detto che sarà apprezzato da tutti i suoi giocatori:

«Penso che il finale del gioco sarà un po' controverso: ci facciamo molte domande. Ma non vi forniremo molte risposte. Ritengo che vogliamo che tali risposte siano già dentro di voi».

Insomma, si tratterebbe di una conclusione che, volutamente, potrebbe lasciare diversi dubbi in sospeso: dovranno essere i giocatori a completare i vuoti, in base alla loro esperienza.

Un approccio creativo che Howard ammette essere divisivo, ma che Bethesda ha ritenuto essere quello migliore per narrare la storia di Starfield. Se non altro, non si può non ammirare la franchezza del suo director: non è facile ammettere in vista di un lancio che un finale potrebbe non piacere a tutti.

Nel frattempo, se volete arrivare al finale con più facilità, potrebbe farvi comodo un semplice trucco per generare soldi infiniti. Solo, non aspettatevi di poter replicare il "trucco del secchio" per poter rubare oggetti in modo indisturbato: purtroppo non funzionerà su Starfield.

I giochi Bethesda sono anche noti per il loro ampio supporto alle mod: probabilmente, non vi sorprenderà più di tanto dunque sapere che ne esistono già più di 600 per Starfield.