Starfield ha già 10 milioni di giocatori: miglior debutto di sempre per Bethesda

Le scorse ore non sono state assolutamente felici per la divisione Xbox, alle prese con un clamoroso mega leak che, tra le tante anticipazioni, ha svelato perfino un nuovo modello di Xbox Series X, ma Microsoft potrà quantomeno trovare sollievo per il successo ottenuto da Starfield al lancio.

L'impressionante acquisizione di tutto il gruppo Bethesda ha ormai cominciato a produrre i suoi primi importanti frutti, ma è chiaro che il titolo più atteso "al varco" fosse proprio l'ultimo RPG Sci-Fi di Todd Howard e soci, soprattutto come importante biglietto da visita per il catalogo Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Starfield si era già rivelato il miglior day one di sempre per Bethesda, ma la galattica avventura non ha mai interrotto la sua crescita, celebrando proprio pochi istanti fa i suoi primi 10 milioni di giocatori, in meno di un mese dal lancio.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/jklQotDC1N — Starfield (@StarfieldGame) September 19, 2023

Un numero che conferma come Starfield sia a tutti gli effetti il miglior lancio di sempre nella storia di Bethesda: risultato possibile non solo dall'enorme attesa per un "erede di Skyrim", ma anche grazie al già citato ingresso su Xbox Game Pass che ha permesso a diversi utenti iscritti di provarlo "gratis".

Questi dati non possono che aver soddisfatto la divisione gaming di casa Microsoft, che ha già espresso le sue congratulazioni a tutto il team per un risultato straordinario.

Stando al già citato mega leak che ha coinvolto Xbox, la situazione per le esclusive prima del lancio dell'RPG Sci-Fi era stata definita addirittura «un disastro»: impossibile dunque non leggere questo successo come una vera e propria boccata d'ossigeno, che dimostrano come l'investimento nel gruppo Zenimax sia stato ormai ampiamente ripagato.

E, sempre in base ai documenti trapelati in rete, le novità non sarebbero finite qui: tra i numerosi progetti in esclusiva previsti per i prossimi ci sarebbe anche un DLC di Starfield.